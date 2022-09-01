Cómo correr en la playa según los entrenadores de running

Cómo correr por la playa según los entrenadores de running
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¿Sol, arena y olas? Nos apuntamos. Esto es lo que debes saber sobre correr en la playa.
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Cómo correr por la playa
Puede que estés de vacaciones en la playa o que tengas la suerte de vivir cerca de una (¡y qué suerte!). El caso es que ese tramo de arena te está llamando, así que te pones las zapatillas, te acercas a la playa y descubres que... ¡sorpresa! Correr por la arena no es nada fácil.
Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running, señala que la gente siempre piensa que correr por la playa es una gran idea, hasta que lo prueba. Es verdad que puede ser estupendo, pero hay que plantearse varias cosas primero. Saca el máximo partido a este rato en la playa y disfruta de correr con estos consejos.
- Con arena blanda, haz sesiones de running más cortas
- Si hay pendientes, ve cambiando de dirección
- Aprovecha para pensar
- Haz las sesiones largas en el paseo marítimo
- Protégete
- Ponte zapatillas
- Comprueba la marea antes de salir
"Siempre que corras sobre una superficie nueva, y especialmente en el caso de la arena, conviene empezar con calma. Analiza tus sensaciones y, después, decide si aceleras o reduces la velocidad".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Prepararse para la playa
Protégete
Ponte gorras, gafas de sol y protector solar. Coach Bennett comenta que correr bajo un sol intenso te quita mucha energía. También es buena idea averiguar con antelación dónde están los cuartos de baño, dónde hay acceso a agua potable y si hay socorristas disponibles. La seguridad es lo primero.
Ponte zapatillas
Si sueles correr con los pies descalzos, adelante. De lo contrario, Coach Bennett recomienda ir con zapatillas. Si tus pies no están acostumbrados al esfuerzo de correr sin zapatillas, no va a ser cómodo.
Comprueba la marea antes de salir
Quizá parezca un detalle sin importancia, pero el éxito o el fracaso de tu sesión de running puede depender de la marea. Con marea alta, no podrás correr por la arena más compacta.
¿Es bueno correr por la playa?
El simple hecho de estar al aire libre y cerca del agua puede ser una gran motivación, pero hay ventajas aún mejores. Correr en la arena tiene una gran cantidad de beneficios, y uno de ellos es que es un entrenamiento intenso.
Aquí compartiremos información de entrenadores de running sobre los mayores beneficios de correr en la playa, además de algunos consejos para reducir el riesgo de lesiones si acabas de empezar.
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4 beneficios de hacer running en la playa
1.El running en la arena es un entrenamiento más intenso
Meghan Kennihan, entrenadora personal y entrenadora de running certificada, comenta que correr en la playa requiere más gasto de energía porque la superficie es más blanda. Este cambio puede ayudar a quemar calorías, pero lo mejor es que hace que los músculos trabajen de nuevas formas más intensas, al mismo tiempo que protege las articulaciones, ya que correr sobre arena es un ejercicio de menor impacto.
La experta señala que la arena hace que los músculos que se encargan de estabilizar la cadera y las rodillas trabajen el doble que al correr sobre asfalto o pista. Esto quiere decir que es una gran forma de fortalecer las piernas. Es como un entrenamiento de resistencia, pero con buenas vistas en lugar de en un gimnasio.
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2.Cambias la superficie en la que entrenas
Alina Kennedy, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, entrenadora de running y fisioterapeuta, nos recuerda que correr siempre por la misma ruta, al mismo nivel de intensidad y durante el mismo tiempo no solo puede hacer que te estanques, sino que puede aumentar la probabilidad de que te lesiones.
La gente que corre suele lesionarse cuando tienen una rutina repetitiva. Esto no se evita solo cambiando la ruta, ya que normalmente se mantiene el mismo tipo de superficie. Un terreno con arena es muy diferente al asfalto, por lo que es una gran forma de añadir variedad a tu entrenamiento.
3.Puedes mejorar tu rendimiento
Kennihan también añade que la fuerza y la estabilidad en las piernas pueden dar lugar a un mejor rendimiento también fuera de la playa. Por ejemplo, correr por la playa una o dos veces a la semana te puede ayudar a correr más rápido sobre el asfalto o en una carrera, porque tus piernas estarán más fuertes y tendrás más impulso en cada paso.
Esta mejora del rendimiento no solo es útil para la comunidad de runners. Un estudio de 2020 de la revista BMC Sports Science que examinó a jugadores de béisbol demostró los efectos de siete semanas de entrenamiento pliométrico (ejercicios con saltos) en dos superficies diferentes: la arena y el gimnasio. Mientras que los participantes mejoraron en la altura de salto y el equilibrio estático sin importar la superficie, los que entrenaron sobre arena consiguieron beneficios adicionales, especialmente en el rendimiento en sprint.
4.No te olvides de que estás en la playa
Aun cuando salgas a correr y respires aire puro en la naturaleza con regularidad, la playa trae consigo un cambio de ambiente que seguro que te anima. Y como dice Kennedy, también puedes darte un chapuzón al terminar, algo difícil de hacer en una pista o en la montaña.
Hay investigaciones que sugieren que los espacios azules, como las playas y los lagos, pueden mejorar la salud de forma significativa. Por ejemplo, un estudio de 2020 de la revista Environmental Research reveló que simplemente pasear por la playa 20 minutos al día durante varias semanas es suficiente para reducir la presión arterial y mejorar el estado de ánimo, algo que no se consigue en una zona urbanizada.
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Las guías de running de la Nike Run Club App te acompañarán con coaches, atletas e invitados especiales que te animarán en todo momento.
Consejos para el running en la playa
Sabemos que estos beneficios te inspirarán para probar el running en la playa, pero hay algunos aspectos importantes que debes tener en cuenta.
Lo principal es que, aunque la arena es menos lesiva para las articulaciones, también es menos estable, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones como torceduras de tobillo o tendinitis en los tobillos o los pies, advierte Kennihan. Aquí tenemos algunos de sus consejos para disfrutar del deporte en la playa de forma segura:
- Empieza a un ritmo lento para familiarizarte con la sensación de correr por la playa y ver cómo afecta a tu cuerpo.
- Haz un calentamiento dinámico que se centre en la movilidad de los tobillos y en ejercicios con los pies, como círculos con los tobillos, elevaciones de gemelos y balanceo de piernas.
- Guíate por el esfuerzo en lugar de por el tiempo. Esto te hará prestar más atención a cómo te sientes durante el ejercicio.
- Si sufres lesiones en el tendón de Aquiles o fascitis plantar, es recomendable empezar alternando el running con caminatas y, si eso te produce presión o dolor, interrumpe la sesión.
- Utiliza crema solar a prueba de sudor o especial para deporte, e intenta llevar ropa con protección UV y una prenda para cubrir la cabeza que no se caiga.
- Si corres cerca del agua, asegúrate de que la marea está baja y ten cuidado con la pendiente de la playa para no correr siempre con una pierna a mayor altura.
Otra cuestión a tener en cuenta es la de correr sin zapatillas. Kennihan sugiere utilizar zapatillas si acabas de empezar con el running en la playa.
Las zapatillas aportan al tobillo la sujeción y la estabilidad que se necesita en un terreno tan cambiante como la arena. Correr sin zapatillas por la playa durante periodos de tiempo largos no es recomendable si se acaba de empezar con este deporte, pero, si ya eres capaz de correr tres veces a la semana hasta 20 minutos, puedes empezar a salir alguna vez sin zapatillas e ir aumentando la distancia con el tiempo.
Texto: Elizabeth Millard