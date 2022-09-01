Cómo correr en la playa según los entrenadores de running

Curso de running

Puede que estés de vacaciones en la playa o que tengas la suerte de vivir cerca de una (¡y qué suerte!). El caso es que ese tramo de arena te está llamando, así que te pones las zapatillas, te acercas a la playa y descubres que... ¡sorpresa! Correr por la arena no es nada fácil.

Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running, señala que la gente siempre piensa que correr por la playa es una gran idea, hasta que lo prueba. Es verdad que puede ser estupendo, pero hay que plantearse varias cosas primero. Saca el máximo partido a este rato en la playa y disfruta de correr con estos consejos.