Siete consejos de seguridad para correr por la noche

Aunque el running no guarde secretos para ti y conozcas el barrio como la palma de tu mano, tienes que tener cuidado con los coches, porque es posible que no te vean. Lo más importante para correr de noche es llevar equipamiento de seguridad que te aporte mucha visibilidad para que te vean las personas que van al volante, en bicicleta o andando. En lugar de ponerte ropa completamente negra o de tonos oscuros, que puede ser seguras a la luz del día, decídete por prendas de color naranja brillante y amarillo, porque son más fáciles de detectar en la oscuridad de la noche.



Aunque no garanticen la seguridad, los materiales con elementos reflectantes hacen que sea más fácil que una persona vea desde un coche con los faros encendidos las partes de tu ropa que resaltan si corres al final del día y ya ha oscurecido. Si no tienes ropa de entrenamiento con elementos reflectantes, plantéate comprar alguna que otra prenda exterior, como un chaleco, un cortavientos o un pantalón con un tejido o adornos de este tipo. También puedes usar objetos reflectantes que se enganchan en la ropa o brazaletes, además de las luces de seguridad que se cuelgan en las capas exteriores. Se parecen a las que lleva cualquier ciclista en la bicicleta o en la ropa.