Consejos del entrenador Gjert Ingebrigtsen para tratar con abusones

Pregunta a tu coach: ¿Cómo puedo jugar con un compañero de equipo cruel?
Coaching
El coach noruego Gjert Ingebrigtsen le explica a un jugador de fútbol cómo ignorar al abusón de su equipo y que este se haga responsable de sus acciones.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, entrenador:
Hay un jugador en mi equipo que me trata fatal. Todo lo que hago le parece mal. La semana pasada, marqué el gol que nos hizo ganar el partido y me recriminó lo "egoísta" que había sido por no haberle pasado el balón antes. Sin embargo, el partido anterior, le pasé el balón y me gritó por no haber aprovechado la oportunidad de gol diciéndome que "era un cobarde". Actúa como si quisiera fomentar la mentalidad de ganador, pero la forma que tiene de hacerlo me hace sentir que no valgo para nada. Y no solo es así conmigo, se porta fatal con la mayoría del equipo, y esto hace que se respire un ambiente negativo. ¿Cómo puedo ignorar sus críticas constantes y concentrarme en el fútbol?
Cansado de oír críticas
Futbolista de 17 años
R:
Primero de todo, MADRE MÍA, siento que estés pasando por esa situación. Que te hablen a gritos y de mala manera da mucho miedo. Puede crear un círculo vicioso muy negativo: cuando te atacan por todo lo que haces, te acabas acostumbrando a que te critiquen siempre y piensas: "si paso el balón, mal y, si no lo paso, también mal". Entonces, te paralizas e, inevitablemente, el miedo te consume, lo que acaba afectando a tu rendimiento.
Esa sensación de agobio puede acabar envenenando el espíritu general del equipo. Me he dado cuenta de que, cuando un jugador sufre acoso, acaba acosando al resto del grupo. Esta dinámica va desarrollándose hasta que, cuando te das cuenta, la negatividad y la frustración ya han invadido el ambiente del equipo, lo que acaba pasando factura al rendimiento de todos.
Este comportamiento es intolerable en cualquier disciplina deportiva. Creo firmemente que tratar bien al resto es más importante que ganar cualquier trofeo o medalla. No basta con ser buen atleta, tienes que ser buena persona. Por eso empiezo cada temporada explicándole a los jugadores qué actitud se espera de ellos y qué consecuencias habrá si no se comportan correctamente. Esto va tanto para el máximo goleador como para el MVP y, en mi caso, mis hijos.
Me hice entrenador porque quería entrenar a mis hijos: Henrik, Filip y Jakob. Ahora los preparo para competiciones de running profesional de media distancia, pero empezamos con esquí de fondo y fútbol.
Mis hijos (y no cuál de ellos) a veces han estado en el otro lado de la historia. Han sido los arrogantes y los que criticaban a otros atletas durante eventos y entrenamientos o incluso después de ellos. He tenido que sacarles del campo o de la pista y decirles "no puedes hablar así a otras personas. Hasta que no corrijas tu actitud no podrás volver a participar". Mi trabajo es evitar que los malos comportamientos se conviertan en algo normal en un equipo, así que siempre me he preocupado de mantener a raya a mis hijos.
Además, hay que recalcar que el acoso es especialmente duro en atletas. Está presente en colegios, oficinas y barrios, pero cuando el nivel de adrenalina que experimentan las personas en una competición deportiva se intensifica, la situación se puede descontrolar más fácilmente.
Creo firmemente que tratar bien al resto es más importante que ganar cualquier trofeo o medalla. No basta con ser buen atleta, tienes que ser buena persona.
Pasa como con las personas que se ponen agresivas cuando beben. Después, seguramente se arrepientan y pidan perdón por haberse comportado así. Quizá incluso ni siquiera sepan por qué perdieron el control. La próxima vez que tu compañero la cargue contigo, ten esto en cuenta. No para justificar su comportamiento, sino para recordar que su agresividad no tiene nada que ver contigo, sino consigo mismo y con su falta de control.
Este pequeño esfuerzo de comprensión por tu parte te ayudará a distanciarte mentalmente de tu compañero para poder centrarte en tu rendimiento. Y, si esto no te funciona, prueba a poner distancia física y aléjate de él cuando se te acerque.
Obviamente, esto son soluciones temporales. Lo más normal es que un abusón no cambie su actitud hasta que alguien le pida que rinda cuentas. Hasta que alguien no le haga ver por qué cuando se comporta así perdéis tiempo de juego (o incluso a veces el partido) no aprenderá a controlarse cuando esté con la adrenalina a tope.
Por eso es tan importante que te comuniques con tu entrenador. Sé que abrirse no es fácil, pero quien tiene que hablar con tu compañero es él, no tú.
Primero de todo porque intentar enfrentarte a tu compañero te puede poner en peligro y, segundo, porque llegados a este punto tu entrenador tiene que hacer dos cosas: frenar el acoso que se ha estado produciendo hasta ahora y evitar que vuelva a pasar algo parecido.
Espero que tu entrenador aproveche esta oportunidad para mejorar tu situación y, así, la de todo el equipo. Con esto, no solamente se le para los pies al acosador, sino que también se crea un espíritu de equipo en el que todo el mundo se apoya mutuamente y cualquier persona puede expresar cómo se siente si algo va mal.
Puedes estar muy orgulloso de haber contribuido a crear este ambiente. Incluso puede que empieces a marcar más goles o que el equipo gane más partidos. Quizás así, un día el abusón entienda que era él quien os impedía avanzar. Si, por el contrario, la situación le resbala y no entiende la importancia de tratar al resto con respeto, lo más seguro es que no dure mucho en vuestro equipo.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen es un entrenador de atletismo noruego que también entrena a sus hijos Henrik, Filip y Jakob, todos atletas de élite. La familia está arrasando en Europa en la disciplina de running de media distancia, ya que los tres atletas han ganado la medalla de oro de los 1.500 metros en campeonatos europeos. Además, Jakob también consiguió la medalla de oro olímpica de los 1.500 metros en 2020, tiene una medalla de oro europea en 5.000 metros y es el runner más joven en haber corrido 1 milla en menos de 4 minutos. Sin tener experiencia en running, Gjert ha desarrollado su propia filosofía de entrenamiento basada en un proceso riguroso y resultados constantemente verificados. Además, fue nombrado entrenador deportivo noruego del año en 2018.
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Fotografía: Constantin Mirbach
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