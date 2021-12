Consejos del entrenador Gjert Ingebrigtsen para tratar con abusones

Hola, entrenador:



Hay un jugador en mi equipo que me trata fatal. Todo lo que hago le parece mal. La semana pasada, marqué el gol que nos hizo ganar el partido y me recriminó lo "egoísta" que había sido por no haberle pasado el balón antes. Sin embargo, el partido anterior, le pasé el balón y me gritó por no haber aprovechado la oportunidad de gol diciéndome que "era un cobarde". Actúa como si quisiera fomentar la mentalidad de ganador, pero la forma que tiene de hacerlo me hace sentir que no valgo para nada. Y no solo es así conmigo, se porta fatal con la mayoría del equipo, y esto hace que se respire un ambiente negativo. ¿Cómo puedo ignorar sus críticas constantes y concentrarme en el fútbol?





Cansado de oír críticas



Futbolista de 17 años