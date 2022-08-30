Cómo reaccionar con energía positiva

Merece la pena echar un vistazo a este estudio: en él participó un grupo de personas que nunca antes había meditado. Asistieron a una clase de 30 minutos de aceptación consciente, donde aprendieron qué significa este concepto (la evaluación y aceptación de una situación sin emitir juicios) y cómo funciona (por ejemplo, tras quedarte a nada de superar tu mejor marca personal, debes reconocer lo ocurrido y aceptar la decepción que puedas sentir sin llegar a la culpa, el enfado o la debilidad). También se les presentaron metáforas sobre conducir un autobús o soportar inmóviles una tormenta (te lo explicamos más adelante) para ayudarles a saber cómo aplicar este enfoque a las situaciones de la vida real.

Justo después, se pidió a las personas participantes que reaccionaran de forma natural al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y otras muy, muy altas. Luego se les pidió que reaccionaran a esos mismos estímulos aplicando la aceptación consciente. En el segundo caso, experimentaron emociones menos negativas y menos malestar físico en comparación a las reacciones naturales previas.

Kevin N. Ochsner, profesor y miembro del departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, nos cuenta que esta conducta se debe a que la aceptación consciente cambia la forma en la que interpretamos los acontecimientos. Otro nombre para esa interpretación es "valoración", que determina todas nuestras emociones.

"La aceptación consciente puede alterar tu valoración mediante un enfoque que aporta una perspectiva externa de las experiencias; como si fueras un espectador de las cosas en vez de estar participando en ellas". Imagina que pretendes hacer 10 flexiones completas y que, a la novena, tienes que apoyarte en las rodillas para terminar. Tu valoración podría hacerte interpretar lo sucedido como que te ha faltado una y, por lo tanto, te frustrarías. O bien podría ayudarte a reconocer que has llegado más lejos que nunca y, por ello, te motivarías para volver a intentarlo con más fuerza.

"Tendemos a dejar que las emociones se acumulen hasta formar una avalancha. Sentimos ansiedad y miedo, y luego nos enfadamos por sentirnos así. Luego se suma la tristeza y así sucesivamente. Sin embargo, si eres capaz de aceptar conscientemente la reacción inicial como la forma en que realmente te sientes, será más fácil superar el trago. No le darás demasiadas vueltas y tu respuesta emocional no será tan intensa ni duradera", explica Ochsner. En otras palabras, esta técnica te permite no aferrarte a las emociones. Te vendrá genial la próxima vez que las cosas no te salgan como esperas.