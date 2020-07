Cómo reaccionar con energía positiva

Justo después, se pidió a los participantes que reaccionaran de forma natural al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y otras muy altas. Luego se les pidió que reaccionaran a esos mismos estímulos aplicando la aceptación consciente. En el segundo caso, experimentaron emociones menos negativas y menos malestar físico en comparación a las reacciones naturales previas.



Kevin N. Ochsner, profesor y miembro del departamento de psicología de la Universidad de Columbia, nos cuenta que una de las razones de esta conducta es que la aceptación consciente nos faculta para cambiar cómo interpretamos los acontecimientos. Otro nombre para esa interpretación es "valoración", que determina todas nuestras emociones. "La aceptación consciente puede alterar tu valoración mediante un enfoque que aporta una perspectiva externa de las experiencias; como si fueras un espectador de las cosas en vez de estar participando en ellas", nos dice. Imagina que pretendes hacer 10 flexiones completas y que, a la novena, tienes que apoyarte en las rodillas para terminar. Tu valoración podría hacerte interpretar lo sucedido como que te ha faltado una y, por lo tanto, te frustrarías. O bien podría ayudarte a reconocer que has llegado más lejos que nunca y, por lo tanto, te motivarías para volver a intentarlo con más fuerza.



"Tendemos a dejar que las emociones se acumulen hasta formar una avalancha. Sentimos ansiedad y miedo, y luego nos enfadamos por sentirnos así. Luego se suma la tristeza y así sucesivamente. Sin embargo, si eres capaz de aceptar conscientemente la reacción inicial como la forma en que realmente te sientes, será más fácil superar el trago. No le darás demasiadas vueltas y tu respuesta emocional no será tan intensa ni duradera", explica Ochsner. En otras palabras, esta técnica te permite no aferrarte a las emociones. Te vendrá genial la próxima vez que las cosas no te salgan como esperas.