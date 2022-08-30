Cómo reaccionar con energía positiva

Cómo afrontar (casi) todo con energía positiva
Coaching
Esta práctica de mindfulness te ayuda a superar el dolor y las emociones negativas. Además, es increíblemente fácil.
- Un concepto denominado aceptación consciente te puede ayudar a evitar que las emociones negativas se conviertan en una avalancha emocional.
- Para empezar, intenta ver las situaciones como si fueras un observador objetivo, no como si formaras parte de ellas.
- Podrías tener mejores sensaciones y sentirte más capaz de superar retos tras hacer un ejercicio breve.
Sigue leyendo para saber más.
Si llevas tiempo deseando que se acabe la moda de la meditación, quizá debas replantearte tu opinión y probarla. En los estudios se demuestra que esta práctica tiene numerosos beneficios para la salud, como la reducción del estrés y la mejora del estado de humor, dos aspectos que pueden animarte a continuar cuando te topes con los inevitables baches de este camino llamado vida. Además, no hace falta mucho tiempo para notar resultados positivos. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por los equipos de investigación de las universidades de Yale, Columbia, Colorado (Boulder) y Darmouth (todas ellas en EE. UU.), solo con dar los primeros pasos en el mindfulness se aprende a gestionar mejor el dolor y las emociones negativas.
La ciencia detrás de la meditación
Merece la pena echar un vistazo a este estudio: en él participó un grupo de personas que nunca antes había meditado. Asistieron a una clase de 30 minutos de aceptación consciente, donde aprendieron qué significa este concepto (la evaluación y aceptación de una situación sin emitir juicios) y cómo funciona (por ejemplo, tras quedarte a nada de superar tu mejor marca personal, debes reconocer lo ocurrido y aceptar la decepción que puedas sentir sin llegar a la culpa, el enfado o la debilidad). También se les presentaron metáforas sobre conducir un autobús o soportar inmóviles una tormenta (te lo explicamos más adelante) para ayudarles a saber cómo aplicar este enfoque a las situaciones de la vida real.
Justo después, se pidió a las personas participantes que reaccionaran de forma natural al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y otras muy, muy altas. Luego se les pidió que reaccionaran a esos mismos estímulos aplicando la aceptación consciente. En el segundo caso, experimentaron emociones menos negativas y menos malestar físico en comparación a las reacciones naturales previas.
Kevin N. Ochsner, profesor y miembro del departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, nos cuenta que esta conducta se debe a que la aceptación consciente cambia la forma en la que interpretamos los acontecimientos. Otro nombre para esa interpretación es "valoración", que determina todas nuestras emociones.
"La aceptación consciente puede alterar tu valoración mediante un enfoque que aporta una perspectiva externa de las experiencias; como si fueras un espectador de las cosas en vez de estar participando en ellas". Imagina que pretendes hacer 10 flexiones completas y que, a la novena, tienes que apoyarte en las rodillas para terminar. Tu valoración podría hacerte interpretar lo sucedido como que te ha faltado una y, por lo tanto, te frustrarías. O bien podría ayudarte a reconocer que has llegado más lejos que nunca y, por ello, te motivarías para volver a intentarlo con más fuerza.
"Tendemos a dejar que las emociones se acumulen hasta formar una avalancha. Sentimos ansiedad y miedo, y luego nos enfadamos por sentirnos así. Luego se suma la tristeza y así sucesivamente. Sin embargo, si eres capaz de aceptar conscientemente la reacción inicial como la forma en que realmente te sientes, será más fácil superar el trago. No le darás demasiadas vueltas y tu respuesta emocional no será tan intensa ni duradera", explica Ochsner. En otras palabras, esta técnica te permite no aferrarte a las emociones. Te vendrá genial la próxima vez que las cosas no te salgan como esperas.
Tu puerta de entrada a la aceptación consciente
¿No suena genial? Lo es. Pruébala con esta introducción a la aceptación consciente basada en los ejercicios del estudio de Ochsner.
- Siéntate en una habitación tranquila y sin distracciones. Dedica entre 2 y 5 minutos a concentrarte en la respiración. A continuación, imagina que estás conduciendo un autobús. Los pasajeros suben y bajan, pero el autobús siempre está en movimiento. Algunos son ruidosos y molestos. Piensa que representan la intranquilidad y las emociones desagradables. Reconoce y acepta su presencia sin reaccionar a lo que hagan. Cuando se bajen del autobús, sigue conduciendo.
- Otro enfoque: imagina que estás en la calle y que se avecina una tormenta. Pero el suelo, los árboles, los edificios y tú seguís ahí; llueva, nieve o brille el sol. En lugar de salir corriendo, acepta que ya tienes encima la tormenta y deja que pase.
- Cuando llegue el momento, pon la aceptación consciente en práctica. Si sientes que estás gestando una emoción intensa, en lugar de juzgar si es "buena" o "mala", canaliza tu conductor de autobús interior o tu espectador de tormenta y escucha lo que sientes, para después aceptarlo y dejarlo marchar.
Lo mejor de este ejercicio es que puedes ver mejoras justo después de cada sesión. Cuanto más practiques la aceptación consciente, más fácil te resultará y más natural te saldrá, tal y como nos cuenta Ochsner. "Si puedes dedicar unos minutos al día a centrarte en la respiración, presta atención y ten paciencia con tus emociones, observa qué te dicen tu mente y tu cuerpo. Es el primer paso para mejorar esta capacidad de aceptar y cambiar lo que quieras en tu vida".
A nadie puede aburrirle algo así.
Texto: Lindsey Emery
Ilustración: Sebastien Plassard
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