Qué intentan decirte las emociones

La psicóloga Angela Duckworth, autora superventas de "Grit", considera esta "señal" como un elemento central de nuestra evolución. Según Duckworth, el estrés y la ansiedad se originan en nuestro sistema de lucha o huida, desarrollado a lo largo de millones de años. "Si nuestros antepasados no tenían una respuesta estresante ante las amenazas, simplemente no sobrevivían", explica. "Pongamos de ejemplo la crisis del coronavirus. Si no te ha estresado, puede que no hayas comenzado a lavarte las manos durante 20 segundos y, si has creído que no pasaba nada, lo más probable es que no hayas tomado medidas. Se trata de respuestas adaptativas, y el hecho de que el estrés sea un sentimiento negativo es parte de la razón por la que funciona". De hecho, ante las experiencias verdaderamente desafiantes, "si no te estresas es porque no eres humano".



Otras emociones también deben su negatividad a la evolución. "Cuando tienes sed, significa que debes hidratarte. Tu cuerpo te está diciendo que necesita agua para sobrevivir", explica Stephanie Cacioppo, neurocientífica y miembro del Nike Performance Council especializada en soledad. "Como la sed, la soledad es una señal de que te falta algo. Cuando te sientes solo o sola, significa que necesitas volver a conectar con otros".



Aunque no hay que alejarse de las emociones difíciles, siempre puedes hacer algo para sobrellevarlas lo mejor posible. Te mostramos cómo.