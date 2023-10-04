Cómo limpiar zapatillas con malla
Cuidado del producto
Sigue estos sencillos consejos para limpiar zapatillas con malla o Nike Flyknit.
Suministros
- Producto para limpiar zapatillas, jabón o detergente suaves
- Bicarbonato sódico (opcional)
Herramientas
- Cepillo para zapatillas o un cepillo de dientes limpio que no uses
- Paños suaves (por ejemplo, de microfibra)
- Un bol o un recipiente pequeño
- Una horma o periódicos viejos
Las zapatillas Nike Flyknit están diseñadas para el rendimiento con su parte superior ligera con fibras de alta resistencia y las zonas estratégicas de sujeción, elasticidad y transpirabilidad. Lo más normal es que las zapatillas se ensucien.
Tanto si te pones las Nike Flyknit para correr, jugar al fútbol, echar unas canastas o para el día a día, se van a desgastar. Limpiar frecuentemente las zapatillas de tejido Knit o de malla ayudará a mantenerlas a punto y como nuevas.
Nike no recomienda lavar las zapatillas en la lavadora. La forma más efectiva para limpiar las zapatillas de malla o las Nike Flyknit es lavarlas a mano.
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Sigue estos sencillos pasos para poner a punto tus zapatillas.
Cómo lavar a mano tus Nike Flyknit y otras zapatillas de malla
1.Prepara la mezcla
Mezcla una pequeña cantidad de detergente o jabón suave en un bol con agua fría o templada. Evita el agua caliente porque podría dañar el tinte de las zapatillas. También es mejor no utilizar lejía ni productos químicos fuertes.
2.Quita la suciedad con un cepillo
Cepilla la parte superior para limpiarla. Después, golpea suavemente las zapatillas entre sí para que se caiga la suciedad de la suela. Te recomendamos que lo hagas fuera o sobre un fregadero.
3.Quita los cordones
Saca los cordones y lávalos a mano o en la lavadora. Para lavarlos a mano, frota la mezcla de jabón en los cordones y luego aclara con agua fría Para lavarlos a máquina, mételos en una bolsa de malla y utiliza un ciclo delicado de la lavadora. Sécalos al aire porque la secadora puede estropear las puntas.
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4.Rellena las zapatillas de papel de periódico
Mételes papel de periódico arrugado, toallitas o una horma para que mantengan la forma.
5.Cepilla las zapatillas con la mezcla
Mete un cepillo para zapatillas o un cepillo de dientes limpio que no uses en la mezcla y cepilla las zapatillas con cuidado en la dirección del patrón del tejido. Ten en cuenta que la dirección puede cambiar en las diferentes partes de las zapatillas según la densidad y el patrón del tejido. No frotes demasiado fuerte y ten cuidado de no desgarrar el tejido.
6.Frota la parte que queda
Cepilla los laterales y la suela de las zapatillas.
7.Ve a por un paño
Retira el jabón con un trapo limpio. Repite los pasos 5 y 6 tantas veces como sea necesario. Si las zapatillas están muy sucias, es posible que tengas que repetirlos varias veces.
8.Sécalas al aire
Elimina el exceso de humedad de las zapatillas con un trapo y deja que se sequen al aire. El calor de la secadora puede estropearlas, así que evita utilizarla.
Texto: Hannah Singleton
Preguntas frecuentes
¿Puedo meter las zapatillas Nike Flyknit en la lavadora?
Como son de un tejido delicado, Nike no recomienda lavar las Nike Flyknit ni otras zapatillas en la lavadora. Lava las Nike Flyknit y el resto de zapatillas de malla siempre a mano.
¿Puedo meter las zapatillas Nike Flyknit en la secadora?
El calor de la secadora puede dañar el tejido Knit, así que seca al aire estas zapatillas y todas las de malla.
¿Cómo se limpia la malla Nike blanca?
Si quieres que tus zapatillas Nike de malla blanca brillen más, mezcla dos partes de bicarbonato sódico con una de agua. Utiliza esta pasta en la parte superior de tejido Knit con un cepillo suave y frótalo en la dirección del patrón del tejido.
También puedes aplicar esta mezcla en la suela de goma para eliminar la suciedad o las manchas. Deja que la mezcla con bicarbonato sódico actúe durante 30 minutos y limpia el tejido con un trapo húmedo.
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