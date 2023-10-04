Cómo limpiar zapatillas con malla

Las zapatillas Nike Flyknit están diseñadas para el rendimiento con su parte superior ligera con fibras de alta resistencia y las zonas estratégicas de sujeción, elasticidad y transpirabilidad. Lo más normal es que las zapatillas se ensucien.

Tanto si te pones las Nike Flyknit para correr, jugar al fútbol, echar unas canastas o para el día a día, se van a desgastar. Limpiar frecuentemente las zapatillas de tejido Knit o de malla ayudará a mantenerlas a punto y como nuevas.

Nike no recomienda lavar las zapatillas en la lavadora. La forma más efectiva para limpiar las zapatillas de malla o las Nike Flyknit es lavarlas a mano.

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Sigue estos sencillos pasos para poner a punto tus zapatillas.