Cómo enfrentarse a la exclusión según la entrenadora Courtney Banghart

Siempre digo a mis jugadores que, cuando estás en un equipo, tienes que hacer dos cosas: tienes que hablar con consideración y escuchar con consideración. Un día, nos sentamos en círculo y contamos cómo nos sentíamos y qué nos rondaba la cabeza. Todo el mundo hablaba en primera persona usando frases como "Siento que" o "Estoy pasando por". Y nadie se quedaba sin participar. Todas y cada unas de las personas hablaron, una a una.



En el siguiente partido, casi la mitad del equipo acabó arrodillándose. Y te juro que todavía mantenemos esa conexión, a pesar de que teníamos ideas diferentes. Todas participamos en aquella conversación difícil. Mostramos nuestro lado vulnerable a las demás. Descubrimos de dónde veníamos y no dejamos que nuestras diferencias nos separaran. Una conversación difícil puede unir mucho a un equipo, en vez de dividirlo. He sido testigo de ello una y otra vez. Ojalá pudiera contarte más historias, pero como siempre digo: lo que se habla en el vestuario, se queda en el vestuario.



Volviendo a tu caso, es evidente que os hace falta una conversación así. No te voy a pedir que la inicies así como si nada, no sería justo pedir a alguien de tu edad que afronte así este tipo de situación. Y si encima has sufrido esa exclusión por actitudes racistas, pedirte que seas tú quien arregle el problema sería ridículo.



Sí voy a pedirte que hables con tus entrenadores sobre la situación. Están ahí para ayudarte, sobre todo en un escenario así. Tienes que reunir el valor suficiente para dar ese primer paso, trasladarles qué está ocurriendo y explicar cómo te sientes. En cuanto lo sepan, si se comportan como deben, pasarán a la acción. Te aseguro que, si alguna persona de mi equipo está excluyendo a alguien, intervengo de inmediato.



Pero siempre existe la posibilidad de que no estén a la altura. Si te ocurriera, te recuerdo que hay muchos equipos que sí abrazan la diversidad. Con personas que se quieren y se tienen confianza. Y creo que, tarde o temprano, encajarás perfectamente en alguno de ellos. Te lo mereces.



Entrenadora Banghart