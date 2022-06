Cómo enfrentarse a la exclusión según la entrenadora Courtney Banghart

Hola, coach:



Estoy en un equipo de baloncesto, pero no me siento como si de verdad formara parte del grupo, a ver si me explico. Soy el único jugador asiático y, a no ser que me ponga a correr como un loco, soy invisible. Nadie quiere sentarse conmigo en el autobús cuando vamos a los partidos. Entre ellos se ríen un montón, tienen un grupo de chat y quedan los fines de semana, pero nunca me invitan. Y sé todas estas cosas porque hablan de ellas en los entrenamientos. De hecho, gastan bromas muy poco sensibles. No sobre mí personalmente, pero da igual. Esta situación está minando la seguridad que tenía en mí y está afectando a mi rendimiento. Quiero que me incluyan y quiero que ganemos el campeonato juntos, porque creo que podemos hacerlo. Pero, ¿cómo puedo encajar en un entorno donde no me siento bienvenido?



Un compañero que no es bienvenido en el equipo

Jugador de baloncesto de 17 años