Cómo enfrentarse a la exclusión según la entrenadora Courtney Banghart

Pregunta a tu coach: "¿Qué hago si mi equipo no me acepta?"
Coaching
Este atleta es la única persona asiática del equipo y sus compañeros no son precisamente los más inclusivos del mundo. La coach Courtney Banghart quiere ayudar.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, coach:
Estoy en un equipo de baloncesto, pero no me siento como si de verdad formara parte del grupo, a ver si me explico. Soy el único jugador asiático y, a no ser que me ponga a correr como un loco, soy invisible. Nadie quiere sentarse conmigo en el autobús cuando vamos a los partidos. Entre ellos se ríen un montón, tienen un grupo de chat y quedan los fines de semana, pero nunca me invitan. Y sé todas estas cosas porque hablan de ellas en los entrenamientos. De hecho, gastan bromas muy poco sensibles. No sobre mí personalmente, pero da igual. Esta situación está minando la seguridad que tenía en mí y está afectando a mi rendimiento. Quiero que me incluyan y quiero que ganemos el campeonato juntos, porque creo que podemos hacerlo. Pero, ¿cómo puedo encajar en un entorno donde no me siento bienvenido?
Un compañero que no es bienvenido en el equipo
Jugador de baloncesto de 17 años
R:
Me gustaría decir muchísimas cosas.
Pero tenemos que empezar por eso de las bromas de mal gusto. Son inaceptables. Están fuera de lugar por muchas razones éticas. Pero, como soy coach y tú eres un jugador que me ha pedido ayuda, voy a centrarme en hablar sobre todo lo que no está bien en tu equipo.
Los mejores equipos son los que están unidos. Crean una cultura en la que cada persona se preocupa por el grupo y en la que el grupo se preocupa por cada persona. Las burlas y el sarcasmo sobre cuestiones como la raza, la identidad de género, la orientación sexual o el trasfondo socioeconómico no van a hacer más que alejaros de esa cultura, aunque el propio equipo no sea el objetivo de esas burlas.
Y eso es así en todos los niveles, en todos los deportes. Soy entrenadora de baloncesto en la NCAA y te puedo decir de primera mano que, si alguna persona se siente menospreciada o infravalorada en mi vestuario, el equipo pierde cohesión y empiezan a aparecer grietas que se ven en los partidos. Y los rivales no tardan en aprovechar esas grietas.
Por otro lado, si entendemos de verdad el valor de la conexión, entendemos que formar parte de un equipo es toda una responsabilidad y que nuestro vestuario debe ser un espacio seguro. No importa lo que esté pasando fuera, cuando estamos en el vestuario con nuestro equipo, podemos hablar con sinceridad y mostrar nuestro lado más vulnerable sin miedo. Esta confianza es lo que hace posible tantas personas distintas trabajen juntas y a una. Es muy poderoso, algo único del trabajo en equipo. Lamento mucho que las personas con las que entrenas todavía no se hayan dado cuenta, pero quiero decirte que sí es posible, lo sé por experiencia.
Yo soy una mujer blanca de New Hampshire y en mi equipo casi todas las personas son negras. Yo no puedo pretender saber lo que es ser negra o asiática en esta sociedad.
Pero esa es una de las grandes razones por las que la inclusividad siempre ha sido una de mis principales prioridades. Entreno a mujeres que viven injusticias raciales. Es mi deber tener conversaciones que, si te soy sincera, me sacan totalmente de mi zona de confort. Tengo estas charlas con mi equipo al principio de cada temporada y en ellas tratamos cualquier tipo de exclusión que pueda haber surgido durante la anterior. Sin excusas.
Te doy un ejemplo: estaba trabajando en Princeton cuando Colin Kaepernick empezó a arrodillarse durante el himno antes de que empezara la NFL. Cuando llegó el momento de decidir cómo iba a reaccionar mi equipo, supe que era importante que se viera y oyera a todo el mundo.
Los mejores equipos son los que están unidos. Crean una cultura en la que cada persona se preocupa por el grupo y en la que el grupo se preocupa por cada persona.
Siempre digo a mis jugadores que, cuando estás en un equipo, tienes que hacer dos cosas: tienes que hablar con consideración y escuchar con consideración. Un día, nos sentamos en círculo y contamos cómo nos sentíamos y qué nos rondaba la cabeza. Todo el mundo hablaba en primera persona usando frases como "Siento que" o "Estoy pasando por". Y nadie se quedaba sin participar. Todas y cada unas de las personas hablaron, una a una.
En el siguiente partido, casi la mitad del equipo acabó arrodillándose. Y te juro que todavía mantenemos esa conexión, a pesar de que teníamos ideas diferentes. Todas participamos en aquella conversación difícil. Mostramos nuestro lado vulnerable a las demás. Descubrimos de dónde veníamos y no dejamos que nuestras diferencias nos separaran. Una conversación difícil puede unir mucho a un equipo, en vez de dividirlo. He sido testigo de ello una y otra vez. Ojalá pudiera contarte más historias, pero como siempre digo: lo que se habla en el vestuario, se queda en el vestuario.
Volviendo a tu caso, es evidente que os hace falta una conversación así. No te voy a pedir que la inicies así como si nada, no sería justo pedir a alguien de tu edad que afronte así este tipo de situación. Y si encima has sufrido esa exclusión por actitudes racistas, pedirte que seas tú quien arregle el problema sería ridículo.
Sí voy a pedirte que hables con tus entrenadores sobre la situación. Están ahí para ayudarte, sobre todo en un escenario así. Tienes que reunir el valor suficiente para dar ese primer paso, trasladarles qué está ocurriendo y explicar cómo te sientes. En cuanto lo sepan, si se comportan como deben, pasarán a la acción. Te aseguro que, si alguna persona de mi equipo está excluyendo a alguien, intervengo de inmediato.
Pero siempre existe la posibilidad de que no estén a la altura. Si te ocurriera, te recuerdo que hay muchos equipos que sí abrazan la diversidad. Con personas que se quieren y se tienen confianza. Y creo que, tarde o temprano, encajarás perfectamente en alguno de ellos. Te lo mereces.
Entrenadora Banghart
Courtney Banghart es la entrenadora principal del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE. UU.). Antes, lo fue en Princeton. Además, recibió el reconocimiento Naismith a la entrenadora del año en 2015 y trabajó como segunda entrenadora de la selección estadounidense femenina de baloncesto sub-23 en 2017. Banghart fue una de las jugadoras más destacadas de Dartmouth y batió el récord de la Ivy League de tiros de tres puntos que todavía ostenta. Banghart es miembro de la junta directiva de la Women’s Basketball Coaches Association y del Women’s Basketball Oversight Committee de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografía: Jayson Palacio
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