Cómo eliminar los malos hábitos para siempre

1. Define tus malos hábitos.

Para evitar mirar el móvil todo el tiempo o comernos el segundo (o quizás el tercer) dulce, tenemos que entender por qué ocurren estos patrones, tal y como aconseja Brewer. Para ello, coge papel y lápiz, y escribe el detonante, el comportamiento y la recompensa de los malos hábitos que tengas.



Usemos como ejemplo mirar el móvil demasiado. Tu detonante puede ser ver que algún amigo o amiga saca su móvil y el comportamiento, que tú imitas esa acción y te pierdes en tus redes sociales. La recompensa serían unos cuantos "Me gusta" en la última fotografía que has publicado o reírte de ese meme que tan bien te representa. Ese ciclo de detonante-comportamiento-recompensa está programado dentro de tu cerebro, según explica Brewer, y saber que está ahí es el primer paso para eliminarlo. "Si no eres consciente de qué está pasando, no puedes ganar. Nunca lograrás pararlo", sentencia el doctor.



2. Cambia el contexto.

Una manera sencilla de romper el ciclo de ese mal hábito es evitar los detonantes. Determinados sitios, horas del día e incluso personas de tu entorno pueden ser detonantes inconscientes, como afirma Wood. Si cambias esos desencadenantes, cambiarás tu forma de actuar.



Si te das cuenta de que, cada vez que te sientas en el sofá y abres el portátil, estiras la mano para coger un tentempié, prueba a abrir el ordenador solo cuando te sientes a la mesa o escritorio; sitios que asocias más al trabajo y menos al ocio. Si cada noche coges el móvil o el mando a distancia cuando te acuestas, prueba a dejarlos en otra habitación y, en su lugar, pon un libro en la mesilla de noche. ¿Siempre que quedas con ese amigo te tomas una copa de más? Cambia el lugar de encuentro habitual por espacios naturales.



3. Añade fricción.

Puedes transformar un comportamiento negativo en positivo si lo haces más difícil de realizar. Para ilustrarlo, Wood nos remite a un estudio clásico publicado por el "Journal of Applied Behavior Analysis". Los investigadores querían saber qué animaría a la gente a subir por las escaleras en vez de usar el ascensor en un edificio de 4 plantas, así que aumentaron 16 segundos el tiempo que tardaban en cerrarse las puertas del ascensor. Un pequeño inconveniente que los expertos llaman fricción, redujo un tercio los trayectos en ascensor. "Lo fantástico fue que, 4 semanas más tarde, cuando se recuperó la velocidad normal del ascensor, la gente seguía prefiriendo las escaleras. Habían creado un nuevo hábito".



Aplica la creatividad para añadir fricción a los patrones que quieras cambiar. ¿Siempre te comes las uñas? Es hora de hacerse una manicura. ¿Pasas todo el día delante del ordenador? Prueba una silla de oficina con el respaldo rígido, que te obligue a levantarte con frecuencia. Incluso una resistencia pequeña puede bloquear tus respuestas automáticas.



4. Sé consciente todo el tiempo.

La próxima vez que procrastines en vez de trabajar o rasques el fondo de una bolsa grande de patatas fritas, para un momento y piensa en cómo te sientes. "Pregúntate qué consigues con eso", recomienda Brewer. El mero hecho de ser consciente de tus acciones puede cambiar ese hábito grabado a fuego en tu cerebro. En un estudio reciente del equipo de Brewer se examinaron a más de 1000 pacientes que comían en exceso. Cuando fueron conscientes de cómo se sentían al comer demasiado y repetían este ejercicio 10 o 15 veces, la necesidad de permitirse caprichos empezó a decrecer y experimentaron una reducción significativa del ansia de comer. "A medida que veían que su viejo hábito no les era de ayuda, el valor de la recompensa cayó en picado y empezó a perder su atractivo", explica.



El segundo paso consciente que recomienda Brewer es pensar en qué bien sientes cuando te sobreponess a tu mal hábito. "El cerebro siempre busca la mejor oferta. Por eso, si tienes presente qué insatisfactorio es tu viejo comportamiento y qué agradable es el nuevo, el cerebro se dirigirá de manera natural en esa dirección", explica el doctor. Quizás la mejor oferta sean las estupendas conversaciones que mantendrás con tus amistades si dejas de mirar el móvil. Quizás la euforia que sientes todo el día cuando sales a correr por la mañana, en vez de quedarte en casa y arrepentirte el resto de la jornada.

5. Ten siempre un plan alternativo.

Piensa en un plan para esos momentos en los que todavía sientas la tentación de caer en tus viejos hábitos. Por ejemplo, si tienes muchas ganas de un refresco azucarado por la tarde, bebe en su lugar un vaso de agua con gas. Una estrategia precisa para redirigirte hacia la opción correcta facilita que cumplas con el plan, especialmente si es la primera vez que luchas contra ese mal hábito y todavía te influye, según explica Wood.



Romper con el ciclo de detonante-comportamiento-recompensa se hace cada vez más fácil con la práctica, como afirma Wood. Sigue repitiendo los pasos que te hemos explicado y bloquea tus malos hábitos. Ya verás que eso también se convierte en un hábito.