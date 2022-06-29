Cómo eliminar los malos hábitos para siempre

¿Cuántas veces has intentado dejar los refrescos, reducir el tiempo delante de las pantallas o dejar de dormirte delante del televisor? ¿Con cuánta dureza te has castigado cuando has fracasado?



Si la respuesta es "montones de veces" y "mucha", ha llegado la hora de adoptar un nuevo enfoque en tu batalla contra los malos hábitos para que dejen de boicotear tus objetivos saludables.



"No puedes forzarte a cambiar tus comportamientos negativos", explica la doctora Wendy Wood, investigadora y decana de Psicología y Empresariales de la Universidad de Southern California, que ha estudiado durante décadas cómo creamos y cambiamos los hábitos. También ha escrito el libro Buenos hábitos, malos hábitos: La ciencia de llevar a la práctica cambios positivos que perduren en el tiempo. Es inevitable que tu autocontrol y tu fuerza de voluntad decaigan en algún momento. Para romper con los patrones negativos, tienes que ir directamente a la fuente y cambiar la forma en que trabaja tu cerebro, como aconseja Wood.



El cerebro gestiona de la misma forma el hábito de fumar como una chimenea y el de ir al gimnasio con regularidad, según afirma Judson Brewer, médico y director de investigación e innovación del Mindfulness Center de la Universidad Brown y autor de La mente ansiosa. Según Brewer, "Algunas cosas activan tu mente y hacen que te comportes de determinada manera. Luego ese comportamiento genera una recompensa en tu cerebro". Te preparas para una clase o una reunión por la tarde (el desencadenante) bebiendo un refresco (el comportamiento) que te aporta una subida de glucosa (la recompensa). A menudo, sucede sin que ni siquiera te des cuenta.



De hecho, el 43 % de nuestras acciones diarias son habituales e inconscientes, según afirma Wood. Actuar en modo piloto automático es fantástico para los buenos hábitos, pero es un fastidio cuando se trata de cosas que preferiríamos no hacer. Para actuar más conscientemente y atajar el problema de raíz en vez de castigarte, sigue este plan de 5 pasos.