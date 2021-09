Cómo crear una mentalidad de equipo según el entrenador Patrick Sang

No tuve celos de Bernard cuando consiguió el oro. De hecho, me sentí parte de su victoria y por eso fui capaz de compartir esa recompensa a nivel emocional. Además, sentí un gran orgullo por mi logro personal, porque sabía que me había esforzado al máximo. Te prometo que, si te centras en trabajar siempre con todo tu potencial, también sentirás una gran satisfacción sin importar el resultado.



Dicho esto, no necesitas adaptarte siempre a las demás personas. A veces un poquito de "egoísmo" puede ayudarte a llegar más lejos. Si sientes que no te dan las suficientes oportunidades para entrenar como competidora individual, háblalo con tu entrenador o entrenadora.



Yo me encontraba en una situación similar durante mi etapa como atleta universitario en el equipo de campo a través. Nuestros entrenamientos matutinos en equipo terminaban antes de la primera hora de clase del día, por lo que era una situación complicada para todo el mundo. Así que fuimos en equipo a hablar con nuestro entrenador y le comentamos que preferíamos entrenar individualmente. Al principio dudaba con la idea, pero le prometimos que nuestro rendimiento como grupo no se vería afectado en los momentos clave. Al final, con mucho esfuerzo y trabajo propio, fuimos capaces de derrotar a todo el mundo, como un equipo.



Como puedes ver, entrenar en equipo te ayudará a nivel individual y entrenar por tu cuenta te ayudará a la hora de trabajar en equipo. Elijas la opción que elijas para tu carrera a largo plazo, asegúrate de que te sirva para ser una gran atleta. Y si una de tus compañeras es la vencedora, considera ese momento como una oportunidad para celebrarlo.



Coach Sang