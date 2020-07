Cómo crear la ruta perfecta de running

Mantén la seguridad en la carretera

01. Planifica con antelación



"Puedes simplemente salir por la puerta, sin pensar en nada más, pero para que tu salida sea más segura y agradable, primero debes planificarla. Eso no significa que no puedas descubrir nuevas rutas o barrios cuando te apetezca. Solo tienes que trazar el recorrido con antelación y, al menos, saber dónde están las fuentes de agua y los baños públicos", afirma Woods. "No querrás encontrarte a 8 kilómetros de tu casa muriéndote de sed o necesitando ir al baño y todavía tener que correr de vuelta". Si no vas con gente, Woods te recomienda que, por si acaso, compartas tu plan con un amigo y lleves dinero en efectivo y una tarjeta de débito o crédito.



02. Vuelve a comprobar qué tiempo hace



No hablaríamos constantemente del tiempo si no estuviera cambiando constantemente. Incluso un leve cambio en la temperatura y las posibles condiciones meteorológicas adversas podrían afectar la ruta que elijas, la cantidad de agua que lleves y la ropa que te pongas. Y, si no te preparas, los cambios importantes pueden llegar a ser peligrosos.



Cuando el tiempo no es bueno pero aun así quieres salir a correr, debes adaptar tu ruta para que la situación sea la mejor posible. Por ejemplo, no corras por un sendero si llueve para evitar tener que sortear los charcos y dirígete a una pista si la lluvia oscurece demasiado la visibilidad en la carretera.



03. Evita el tráfico y la contaminación



Ten en cuenta adónde te lleva la ruta. Si vas a correr por la carretera, pégate a un arcén ancho o a un carril de running para que los coches tengan espacio de sobra para pasar. Además, evita correr durante las horas puntas, ya que te obligará a competir por el espacio en la calle y podrías aumentar la cantidad de aire contaminado que respiras.