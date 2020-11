Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunitario

Levanta peso dentro de tus límites

No pienses en que necesitas aumentar tu frecuencia cardíaca para alcanzar los niveles de inmunidad allí también. Después de una sesión de fuerza, el cuerpo libera glóbulos blancos y otros guerreros implacables para reparar el tejido muscular que se adhiere para reforzar tu defensa, según investigaciones también publicadas en “Exercise Immunology Review”.



“El ejercicio aeróbico y de resistencia recluta tipos similares de células inmunitarias”, apunta Nieman, aunque el cardio moderado podría ser ligeramente más eficaz porque requiere más masa muscular. Pero lo bueno del entrenamiento de fuerza en comparación con el cardio es que es complicado ir demasiado al límite en cuanto a la inmunidad. “Estudiamos la respuesta inmunitaria después de dos horas de levantamiento de pesas intenso y no vimos nada que sugiriera efectos negativos”, añade Nieman. Probablemente porque no drenas las reservas de glucógeno y así evitas una situación de estrés.



Por supuesto, combinar los entrenamientos evitará que sobretrabajes cualquier grupo muscular. Además, con esto reducirás las hormonas del estrés y la inflamación que pueda acumularse para atacar a tu sistema inmunitario. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es levantar pesas un día sí y otro no solo tres veces a la semana y recuperarte con una caminata ligera, una carrera cómoda o una sesión de yoga entremedias.