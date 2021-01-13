Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunitario

Hagamos un breve repaso sobre nuestra biología: el sistema inmunitario es una compleja red de células y proteínas que sirve como la primera (y mejor) línea de defensa del cuerpo contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes centrarte en otras áreas de bienestar, en este caso, el entrenamiento, que afectan directamente a esta red.



“El ejercicio, ya sea cardio o de fuerza, mejora la circulación de las células inmunitarias importantes. Y esto reduce el riesgo de infección”, explica David C. Nieman, miembro del American College of Sports Medicine y profesor de Biología en el North Carolina Research Campus de la Appalachian State University. Ha publicado recientemente un artículo sobre el tema en “Exercise Immunology Review”.



El movimiento, sobre todo 30 minutos de ejercicio moderado a enérgico, activa las células inmunitarias importantes (neutrófilos, monocitos, células asesinas naturales, linfocitos T citotóxicos), con lo que salen de las “bases” periféricas (el bazo, los ganglios linfáticos, la médula ósea) y se introducen en la sangre y los vasos linfáticos, donde circulan por todo el cuerpo a un ritmo más alto de lo normal. Esto permite que las células vigilen más a los virus y las bacterias. “La actividad también estimula el funcionamiento de los macrófagos, otra célula inmunitaria importante, lo que mejora la defensa viral”, añade Nieman.



Según Nieman, te interesa tener a todo este ejército activo, porque tiene que poder atacar a los virus antes de que estos puedan responder y diseñar un plan de ataque. Cuando te saltas tu paseo o el entrenamiento de todos los días para quedarte en la cama o sentarte en la oficina día tras día, puedes caer en el sedentarismo. Así, la artillería pesada nunca entraría en escena, lo que puede dejar a tu sistema inmunitario muy poco protegido.



También es importante cómo te mueves. ¿Te acuerdas de que mencionamos que el ejercicio genera estrés en el cuerpo? Hay un punto óptimo para la actividad: justo lo suficiente para movilizar a tu ejército pero no para detenerlo en plena acción por una inflamación excesiva. Te explicamos cómo dar con él.