Los beneficios del ejercicio a distintas horas del día

A algunas personas les encanta darlo todo en el gimnasio con los primeros rayos del sol, incluso antes de que las cafeterías abran, y otras prefieren hacerlo al anochecer. En esto, al igual que en el debate sobre quién es mejor, si LeBron o Jordan, es difícil llegar a un acuerdo.

Si no tienes ninguna duda sobre los beneficios de la hora a la que entrenas, quizás tengas una mayor predisposición a practicar deporte en una hora concreta del día. Hay personas que pueden estar genéticamente predispuestas de tal forma que prefieren entrenar a determinadas horas, de acuerdo con Karyn Esser, profesora de Fisiología y directora asociada del Instituto de Miología de la Universidad de Florida. Sin embargo, si eres el tipo de persona que lo hace cuando le apetece, ten en mente que no hay hora perfecta para el fitness. Al fin y al cabo, la mejor hora del día para hacer ejercicio es, según la ciencia, cualquiera en la que puedas ponerte en marcha y hacerlo.

Esta es una buenísima noticia porque implica un obstáculo menos para comenzar a hacer ejercicio. ¿Necesitas otra razón para no poner más excusas? Cada vez son más los estudios que demuestran que se pueden obtener distintos beneficios adicionales según el momento del día en el que se entrene. A continuación te explicamos exactamente cómo practicar deporte a determinadas horas puede beneficiar al cuerpo y a la mente para que analices tu rutina (o la falta de una).