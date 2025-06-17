Beneficios de la calabaza moscada según un nutricionista

Puede que la calabaza sea una de las verduras más versátiles que existen. Hay una gran cantidad de variedades, como la calabaza bellota, la calabaza moscada, la delicata, el calabacín o la calabaza naranja típica. Todas ellas contienen una gran fuente de vitaminas, minerales, carbohidratos complejos y fibra. La calabaza tiene muchos beneficios que se pueden aprovechar.

Algunos de los más destacados son los beneficios para la salud de la piel, el control del azúcar en sangre, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la prevención de la inflamación crónica. La mayoría de variedades de calabaza tiene la pulpa de un color entre amarillo y naranja por un tipo de pigmento llamado carotenoides. Uno de los carotenoides más estudiados es el betacaroteno, un precursor de la vitamina A, que se ha estudiado por sus innumerables beneficios para el cuerpo.

La calabaza debe sus propiedades al betacaroteno y a un conjunto de vitaminas y minerales. A continuación, te explicamos por qué puedes obtener grandes beneficios si incorporas una variedad de esta fantástica verdura a tu dieta.