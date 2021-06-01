Corre mejor sin correr

El running parece que solo entrena el tren inferior, pero en realidad activa casi todos los grupos musculares principales. Por eso, según Bec Wilcock, Coach de Nike Run Club de Los Ángeles (EE. UU.), seguir un entrenamiento de fuerza de todo el cuerpo no solo te hará más fuerte, sino que te dotará de un cuerpo mejor coordinado y te ayudará a prevenir lesiones.



Además de fuerza, necesitas una estabilidad perfecta para correr bien. "Cada vez que das una zancada y te apoyas en un solo pie, todo tu cuerpo tiene que estar equilibrado de tal manera que mantengas la postura en posición vertical y no te dobles hacia el otro lado", explica Janet Hamilton, entrenadora de fuerza y tonificación, propietaria de la empresa de entrenamiento Running Strong de Atlanta (EE. UU.).



Hay una forma específica de entrenar y conseguir fuerza y equilibrio al mismo tiempo. "Se debe cargar el músculo imitando lo que tu cuerpo experimenta al correr", explica Ian Klein, especialista en fisiología del ejercicio, cross-training y prevención de lesiones de la Universidad de Ohio. Klein subraya que eso significa concentrarse en hacer ejercicios de una sola pierna, que imiten el movimiento unilateral que hacemos al correr y exigen que el corredor mantenga el equilibrio con el torso en todo momento. Un ejemplo son las zancadas, los steps y los pesos muertos con una pierna.



Hamilton afirma que debes añadir ejercicios de torso (como planchas) y ejercicios con una sola pierna a tu entrenamiento habitual de fuerza, idealmente tres veces por semana, y realizar un número de repeticiones que fatigue tus músculos, sin dejar de cuidar la postura. Da igual si son cinco repeticiones o veinte. Si acabas de iniciarte en los entrenamientos de fuerza, haz los ejercicios sin pesas. Si ya tienes experiencia, prueba con unas mancuernas, una barra o un balón medicinal. Son ejercicios complejos, así que empieza por el más fácil y ve aumentando la dificultad gradualmente.