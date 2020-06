Corre mejor sin correr

05. Planifica lo que vas a comer



Igual que tener un buen programa de entrenamiento sirve para mejorar, un buen plan de alimentación te proporciona el combustible necesario para rendir al máximo. Según Maciel, planificar las comidas es una manera sencilla de cuidar la dieta. "Diseña un calendario muy simple con ideas de comidas para toda la semana y haz una lista de lo que necesitas para comprarlo todo a la vez", explica. (Truco de organización: usa el mismo calendario en el que has planificado tus sesiones de entrenamiento). Si planificas así las comidas, los inevitables contratiempos (se te pegan las sábanas y tienes que improvisar el desayuno, o llegas tarde a casa sin ideas para cenar) no serán obstáculo para abastecerte de energía.



06. Disfruta de una ducha caliente por la noche



Dormir es una herramienta perfecta para mejorar el rendimiento. Para sacarle el máximo partido, toma un baño o una ducha caliente alrededor de 90 minutos antes de irte a dormir. Los científicos lo llaman "calentamiento pasivo".



Un baño o una ducha caliente estimula tu sistema termorregulador, lo que aumenta la circulación de la sangre desde el torso hasta las manos y los pies. Según Cheri Mah, médica, investigadora en el Human Performance Center de la Universidad de California en San Francisco y miembro del Nike Performance Council, un baño o una ducha caliente por la noche ayuda a bajar tu temperatura corporal y a refrescarte. Dicho efecto se suma al proceso de enfriamiento natural del cuerpo, que comienza aproximadamente una hora antes de que te duermas. "Ciertos estudios han demostrado que ese calentamiento pasivo acorta el plazo que necesitamos para dormirnos y aumenta la duración del sueño profundo, lo cual es importante para la recuperación", explica Mah.



07. Menos es más



Correr te hace sentirte bien. De hecho, puede hacer que te sientas genial. Pero si te excedes y corres demasiado tiempo y demasiado rápido, quizás el entrenamiento no tenga el resultado que esperas. "El problema más común entre los runners son las lesiones por sobrecarga, como la fascitis plantar, la tendinitis de Aquiles, el síndrome de fricción de la banda iliotibial y la tendinitis posterior tibial. Todas están causadas por una carga excesiva sobre el tejido y una recuperación muy corta", agrega David McHenry, fisioterapeuta y Coach de fuerza de atletas de élite de Nike.



Para no echar por la borda tanto esfuerzo, aumenta el volumen de entrenamiento muy poco a poco. Por ejemplo, un par de vueltas extra por tu barrio. También debes incrementar paulatinamente los kilometrajes, no más de un 10 % cada semana. Así será menos probable que te lesiones.



Si cuidas de tu cuerpo, siempre te quedarán kilómetros que correr.



Descubre más entrenamientos en Nike Training Club.