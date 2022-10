So kannst du durch Laufen abnehmen

Mit einem gut aufgebauten Trainingsplan und einer ausgewogenen Ernährung wirst du beim Abnehmen Erfolge sehen. Auf deinem Weg zum Gewichtsverlust kannst du versuchen, die folgenden gängigen Fallstricke zu vermeiden.

Erhöhung der Workout-Zeit bei Verringerung der Gesamtaktivität

Dein neues Laufprogramm hilft dir, die Anzahl an Minuten zu erhöhen, die du pro Woche trainierst. Achte aber darauf, dass deine Gesamtaktivitätszeit deswegen nicht sinkt. Die Non-exercise activity thermogenesis, NEAT (zu Deutsch: sportunabhängige Aktivitätsthermogenese), ist für bis zu 60 Prozent des gesamten Kalorienverbrauchs über den Tag hinweg verantwortlich.

Kalorien, die du verbrennst, wenn du zum Supermarkt gehst, die Treppen anstelle des Aufzugs nimmst sowie Stand- und Gehpausen während deines Arbeitstages einbaust, summieren sich und können einen großen Unterschied auf deinem Weg zum Gewichtsverlust machen. Nutze eine Aktivitätsanzeige oder einen Fitness-Tracker, damit du während des gesamten Tages aktiv bleibst, auch wenn die Trainingsminuten mehr werden.

Zu schnelles Anheben der Geschwindigkeit oder Distanz

Menschen sind während ihrer ersten Trainingswochen häufig hoch motiviert. Infolgedessen kann es sein, dass du bis zum Äußersten gehst und versuchst, schneller und weiter zu laufen, als es der Trainingsplan empfiehlt. Obwohl du auf kurze Sicht mehr Kalorien verbrennst, kannst du dich dabei verletzen oder übertrainieren und den Erfolg auf lange Sicht hinausschieben. Und du willst nicht ausbrennen.

Eine gute Faustregel ist, die Gesamtstrecke und -zeit um nicht mehr als 10 Prozent pro Woche zu erhöhen. Wenn deine Gesamtlaufstrecke in Woche eins also 10 Kilometer beträgt, ist es empfehlenswert in der darauffolgenden Woche nicht mehr als 11 Kilometer laufen. Wenn du in Woche zwei für deinen langen Lauf fünf Kilometer zurücklegst, versuche, nicht mehr als sechs Kilometer während deines langen Laufs in Woche drei zu laufen.

Unterstützung durch andere unterschätzen

Gewichtsabnahme kann sich wie eine persönliche Reise anfühlen, und auf eine gewisse Weise ist sie das auch. Aber wenn es dir gelingt, dein Team zu finden, kann es dich auf dem Weg unterstützen und dich hochziehen, wenn du doch mal eine Rettungsleine brauchst. Suche online oder durch eine lokale Laufgruppe nach anderen. Nutze die Nike Run Club App, um deine Workouts zu tracken, Freund:innen herauszufordern und motiviert zu werden. Vielleicht merkst du dabei ja auch, dass es dich inspiriert, dein Bestes zu geben und kein Burnout zu erleiden, wenn du andere motivierst.