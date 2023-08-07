Der ideale Zeitpunkt für einen Protein-Shake

Proteine sind für den Aufbau und den Erhalt von Muskelmasse erforderlich, tragen also letztendlich zu gesunden Knochen und Gelenken sowie zu einem optimalen Stoffwechsel bei. Die aktuelle empfohlene Tagesdosis für Protein beträgt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Laut der International Society of Sports Nutrition sollten alle, die regelmäßig Gewichte heben oder für einen Ausdauerwettkampf trainieren, zum Erhalt und Aufbau der Muskelmasse 1,4–2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und Tag (g/kg/T) zu sich nehmen.

Generell solltest du bei fast jeder Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit Proteine zu dir nehmen, da sie den Blutzuckerspiegel stabilisieren, das Muskelwachstum fördern und dir helfen, dich länger satt zu fühlen. Warum sollten Sportler:innen ihren Proteinshake zu einem bestimmten Zeitpunkt trinken? Wenn sie für ein bestimmtes Ziel trainieren, z. B. Muskelaufbau oder Verbesserung der sportlichen Leistung, ist es wichtig, dass sie ihre Proteine zu bestimmten Zeiten zu sich nehmen.

Wann sollte man also am besten einen Proteinshake trinken? Wie sich gezeigt hat, gibt es – allgemein gesehen – nicht den einen richtigen Zeitpunkt für den Verzehr von Proteinen. Proteinshakes sind eine bequeme Möglichkeit, schnell eine große Menge an Proteinen zu sich zu nehmen: als Energieschub vor dem Workout, zur Erholung nach einem harten Training oder auch einfach, um deinen täglichen Proteinbedarf zu erreichen.