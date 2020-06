Die 5 besten Home-Workouts zum Ausprobieren

Du musst zu Hause bleiben, willst dich aber so richtig auspowern? Wir haben da was für dich – und für deine Bauchmuskeln, Arme, den Po und die Beine. Diese erstklassigen Workouts für zu Hause wurden von Nike Trainern entwickelt. Sie nutzen die Workouts selbst und lieben sie! Zudem brauchst du nur Platz für deinen Körper und minimales oder gar kein Equipment, bekommst aber trotzdem alles, was dein Herz und Körper begehren.



Ob Zirkeltraining zum Kraftaufbau, kalorienverbrennendes HIIT, dynamische Moves oder entspannende Flows: Unsere Workouts können mit Steigerungen und Modifikationen an jedes Fitness-Level angepasst werden. Das einzige, was da schwer fällt, ist die Wahl, mit welchem Workout du starten möchtest.