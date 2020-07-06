Kein Gym, kein Problem: Die 5 besten Home-Workouts zum Ausprobieren
Coaching
Du musst zu Hause bleiben, willst dich aber so richtig auspowern? Wir haben da was für dich – und für deine Bauchmuskeln, Arme, den Po und die Beine. Diese erstklassigen Workouts für zu Hause wurden von Nike Trainern entwickelt. Sie nutzen die Workouts selbst und lieben sie! Zudem brauchst du nur Platz für deinen Körper und minimales oder gar kein Equipment, bekommst aber trotzdem alles, was dein Herz und Körper begehren.
Ob Zirkeltraining zum Kraftaufbau, kalorienverbrennendes HIIT, dynamische Moves oder entspannende Flows: Unsere Workouts können mit Steigerungen und Modifikationen an jedes Fitness-Level angepasst werden. Das einzige, was da schwer fällt, ist die Wahl, mit welchem Workout du starten möchtest.
Workout 01
Quick Core Crush
Knackige 10-minütige Kombi aus Übungen für den Core wie Crunches, Twists und Planks, mit denen du die unteren, oberen und seitlichen Bauchmuskeln trainierst. Du wirst vielleicht ein wenig leiden – und es lieben.
Dauer: 10 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Kraft
Equipment: Matte/Keins
Format: Zeitbasiert
Dauer: 10 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Kraft
Equipment: Matte/Keins
Format: Zeitbasiert
Workout 02
10-Min HIIT: Legs and Core
Mit diesem hocheffizienten, schnellen HIT-Workout bringst du deinen Unterkörper, die Bauchmuskeln und dein Herz-Kreislauf-System auf Hochtouren. Dieses Workout ist optimal, wenn du nicht viel Zeit hast oder deine übliche Trainingssession mit zusätzlichen Übungen noch intensiver gestalten willst.
Dauer: 10 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Ausdauer
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert
Dauer: 10 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Ausdauer
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert
Workout 03
Essential Restorative Yoga
Ganz gleich, ob du Muskelverspannungen oder mentale Verspannungen sanft wegtrainieren möchtest: Dieser regenerative Flow bietet dir die perfekte Gelegenheit, in Ruhe einen Gang zurückzuschalten. Konzentrier dich ganz darauf, deine Verspannung effektiv wegzuatmen.
Dauer: 20 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Beweglichkeit
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert
Dauer: 20 Minuten
Level: Anfänger
Optimal für: Beweglichkeit
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert
Workout 04
Tank Top Arms
Mit diesem einfachen und effektiven 20-minütigen Oberkörper-Workout heizt du Schultern, Bizeps und Trizeps ein. Du kannst es entweder als eigenständiges Training machen oder mit einem Core- oder Kardio-Workout ergänzen, um den gesamten Körper zu trainieren.
Dauer: 20 Minuten
Level: Fortgeschritten
Optimal für: Kraft
Equipment: Kurzhanteln
Format: Zeitbasiert
Dauer: 20 Minuten
Level: Fortgeschritten
Optimal für: Kraft
Equipment: Kurzhanteln
Format: Zeitbasiert
Workout 05
Head to Toe Meltdown
Diese hochintensive 45-minütige Ganzkörper-Session wird dich so richtig fordern. In deinem Wohnzimmer trainierst du deinen Körper von Kopf bis Fuß und bringst deinen Puls auf Hochtouren. Da du ausschließlich dein eigenes Körpergewicht einsetzt, brauchst du keinerlei Equipment.
Dauer: 45 Minuten
Level: Fortgeschritten
Optimal für: Ausdauer
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert
Dauer: 45 Minuten
Level: Fortgeschritten
Optimal für: Ausdauer
Equipment: Keins
Format: Zeitbasiert