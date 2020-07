Intuitiv essen und genießen

Bei der Diätkultur geht es aber nicht nur um ständig neue Diätmethoden, sondern sie macht sich auch in der Sprache bemerkbar, mit der wir gesunde Ernährung beschreiben, erklärt Harrison. "Begriffe wie 'Clean Eating' oder 'verarbeitete Lebensmittel' mögen ganz vernünftig klingen, aber selbst hier klingt subtil die Diätkultur durch."



Manche, die diese Regeln befolgen, verlieren jegliche Freude am Essen, für andere kann sie eine Reihe von Problemen wie emotionales Essen oder die absolute Fixierung auf eine gesunde Ernährung verursachen. "Man fragt sich ständig, ist dieses Essen 'clean' genug? Ist es 'unverarbeitet' und 'Vollkorn' genug?", sagt Harrison. "Diese Denkweise kann frustrierend und mental anstrengend sein und letztlich dazu führen, dass Menschen sich schlecht fühlen, wenn sie sich nicht 'richtig' verhalten."



Forschungen stützen ihre Ansicht und zeigen, dass Diäten und die Einschränkung von Nahrungsmitteln unweigerlich eine Gewichtszunahme zur Folge haben. (In einem richtungsweisenden Bericht der University of California aus dem Jahr 2007 untersuchten Forscher 31 Langzeitstudien zu verschiedenen Diäten. Sie stellten fest, dass die meisten Menschen unabhängig von der Diätmethode das, was sie an Gewicht verloren hatten, nach Ende der Diät wieder zunahmen – und noch weitere Kilos dazukamen. Gesundheitliche Vorteile konnten die Teilnehmenden keine feststellen.) Der Grund für diese Gewichtszunahme? Wenn man bestimmte Nahrungsmittel einschränkt, hat man unweigerlich noch mehr Appetit darauf und kann an fast nichts anderes mehr denken, erklärt Harrison. Und wenn man es nicht schafft, "die Regeln" einzuhalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dieses vermeintliche Scheitern aus biologischen und psychologischen Gründen mit Essen zu kompensieren.



Beim intuitiven Essen hingegen gibt es keine Regeln – du selbst trägst die Verantwortung.



Wenn du damit beginnst, solltest du darauf achten, ob und was du essen möchtest. Hör auf zu essen, wenn du dich satt fühlst, und frag dich danach, ob es irgendetwas gab, das die Mahlzeit noch befriedigender hätte machen können, sagt Harrison. Vielleicht stellst du fest, dass du nach einer Stunde schon wieder hungrig bist, wenn du mittags Chips statt eines Sandwichs gegessen hast. Oder du merkst, dass die Chips deinen Heißhunger auf etwas Salziges gestillt haben und du bei der nächsten Mahlzeit oder beim nächsten Snack nicht mehr so unkontrolliert isst.



Vielleicht denkst du an dem Punkt Ich könnte eigentlich ständig nur Chips und Kuchen essen. Harrison räumt ein, dass die meisten Menschen diese Phase durchlaufen, in der man sich völlig frei für alles entscheiden kann. "Es kann sein, dass dich besonders die Nahrungsmittel reizen, die du dir bislang immer verboten hast, weil du sie für 'schlechtes Essen' gehalten hast", sagt sie. "Obwohl der Heißhunger auf diese zuvor 'verbotenen' Nahrungsmittel nicht unbedingt ganz verschwindet, wird er durch das Verlangen nach anderen Dingen ausgeglichen." Manchmal werden es immer noch Chips und Kuchen sein, manchmal aber auch Obst oder Gemüse.



Dieses Gleichgewicht sei gesund, sagt sie. Vor allem, wenn man, genau wie als Baby, intuitiv die Nährstoffe und die Menge an Nahrung aufnehmen kann, die der Körper braucht – und das auch genießen kann.