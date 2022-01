Die besten gedämpften Schuhe von Nike fürs Laufen und Walking.

Unsere Füße arbeiten hart, um uns tagtäglich zu unterstützen. Physiologie und Fußform sind jedoch sehr individuell. Auf der Suche nach neuen Schuhen findest du Optionen mit zusätzlicher Polsterung an der Mittelsohle, der Ferse oder gar der Innensohle.



Menschen mit flachen Füßen ziehen in ihren Walking- oder Laufschuhen meist eine Dämpfung mit Arch Support vor. Wenn du in einem Paar Schuhe Krämpfe oder schmerzende Stellen an den Füßen bekommst, solltest du vielleicht ein neues Paar probieren, das in diesem Bereich stärker gedämpft ist. Wahrscheinlich spürst du darin einen besseren Halt.



Bist du auf der Suche nach einem Alltagsschuh, befindet sich die Dämpfung häufig in der Mittelsohle, die im Tagesverlauf den Großteil deiner Aktivitäten und Bewegung abkriegt. Daher fühlen sich diese Schuhe meist weicher und stützender an, wenn die Mittelsohle über zusätzliche Dämpfung verfügt.



Die Geheimzutat



Wenn du dich fragst, welches Material deinen Füßen auf so wundervolle Art und Weise Halt bietet: Es ist höchstwahrscheinlich eine Art Schaum. Je mehr (und hochwertigerer) Schaum in deinem Schuh ist, desto weicher und gedämpfter ist er. Anhand der folgenden Fragen findest du heraus, wie viel Schaum du brauchst:

Mit welchen Schuhen bin ich in der Vergangenheit gut zurechtgekommen?

Welche Verletzungen muss ich berücksichtigen?

Was habe ich mit diesen Schuhen vor?