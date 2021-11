Trailrunning-Schuhe und Laufschuhe: Was sind die Unterschiede?

Es empfiehlt sich, mindestens zwei Paar Laufschuhe zu besitzen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015, die im Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports veröffentlicht wurde, lassen sich Verletzungen beim Laufen durch ein regelmäßiges Austauschen der Laufschuhe um bis zu 39 % verringern.



Du solltest dir auch immer darüber Gedanken machen, in welchem Gelände du laufen wirst. Die meisten Athleten haben ein Paar Straßenlaufschuhe für jeden Tag, ein Paar straßazierfähige Trail-Laufschuhe und ein Paar leichte Wettkampfschuhe.