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Walking-Schuhe

Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh (Damen)
Nike Motiva
Walking-Schuh (Damen)
109,99 €
Nike Initiator
Nike Initiator Schuh (Damen)
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Nike Initiator
Schuh (Damen)
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Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Walking-Schuh für Damen
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Walking-Schuh für Damen
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mule (Damen)
89,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
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Traillaufschuh für Damen
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Nike Promina
Nike Promina Walking-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Promina
Walking-Schuh (Damen)
69,99 €
Nike Promina
Nike Promina Walking-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
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Walking-Schuh für Herren
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
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Schuh
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
Bald verfügbar
Nike Mind 001
Pregame Mules (Herren)
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
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Workout-Schuh für Herren (extraweit)
79,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Bestseller
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Schuh (Herren)
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
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Nike Mind 001
Pregame Mules (Herren)
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Schuh (ältere Kinder)
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Schuh (ältere Kinder)
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mules (Herren)
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Pregame Mules (Herren)
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
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Pregame Mule (Damen)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
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Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
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Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
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Workout-Schuh für Damen
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Damenschuh
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Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
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Walking-Schuhe: umfassender Support

Unsere Schuhe zum Walken sind für die ganz großen Herausforderungen gemacht. Mit innovativen Features wie der Nike Air-Dämpfung und griffigen Außensohlen steht deinen Outdoor-Abenteuern nichts mehr im Wege. Für maximalen Komfort sorgt unsere extrem reaktionsfreudige Zwischensohle aus ZoomX-Schaumstoff. Sie gibt dir bei jedem Schritt jede Menge Energie zurück, damit du immer in Bewegung bleibst.


Für jedes Tempo und jeden Untergrund


Entdecke unsere Auswahl an All-Terrain-Walking-Schuhen mit griffigen Sohlen für mehr Traktion auf schwierigen Trails. Abenteuer im Gelände? Dann sind Laufschuhe mit der robusten Vibram Megagrip-Außensohle genau das Richtige. Das speziell entwickelte Profildesign mit breiter Stollenanordnung bietet dir hervorragende Bodenhaftung in technisch anspruchsvollem Terrain. Du bevorzugst urbane Strecken? Dann greif zu unseren flexiblen Walking-Schuhen mit leichtem, durch unsere Flyknit Technologie optimiertem Obermaterial. Hochfeste Fasern sorgen an gezielten Stellen für Halt, Dehnbarkeit und Atmungsaktivität. Stützende Overlays zentrieren deinen Fuß im Schuh, verbessern deine Haltung und beugen Verletzungen vor.


Lass dich auf Schritt und Tritt sanft tragen


Unsere gepolsterten Sneaker bieten dir Komfort wie auf Wolken. Bei der Landung wird der Schuh komprimiert, um die Aufprallenergie zu absorbieren. Für maximale Dämpfung solltest du unsere Modelle mit dicken Schaumstoffschichten wählen. Diese dämpfen den Aufprall und sorgen für einen weichen Auftritt, der Gelenke und Muskeln schont. Abgerundet wird das weiche Tragegefühl durch geriffelte Rocker-Außensohlen. Bei der Entwicklung dieser Sohlen haben wir besonders darauf geachtet, dass sie alle Unebenheiten abfedern.


Belüftung, die zählt


Wenn du kilometerweit unterwegs bist, brauchst du Schuhe, in denen du dich wohlfühlst und konzentriert bleibst. Achte auf Modelle aus technischem Mesh. Dieses robuste, leistungsstarke Material mit einer Kombination aus engmaschigen und lockeren Belüftungsmustern steht für gezielte Atmungsaktivität. An stark beanspruchten Stellen wie den Zehen findest du dicht gewebtes Material, während das Obermaterial mit offenen Löchern an besonders wichtigen Stellen maximale Belüftung gewährleistet. Für Spaziergänge bei nassem Wetter und den Ganzjahreseinsatz empfehlen wir dir einen wasserabweisenden Oberschuh.


Walking-Schuhe mit cleveren Details


Wir wissen, wie wichtig die kleinen Details sind. Deshalb haben wir unsere Wanderschuhe mit durchdachten Feinheiten ausgestattet. Zum Beispiel mit Zuglaschen an Ferse und Schaft, die das An- und Ausziehen erleichtern. Fürs Trailrunning findest du bei uns einige Modelle mit Gamaschen am Knöchel, die das Eindringen von Schmutz und Dreck in den Schuh verhindern. Schmale, gepolsterte Schaftränder garantieren dir ein angenehmes Tragegefühl und einen eleganten, aerodynamischen Look.


Begleite uns auf unserem Weg


Der Schutz unseres Planeten für zukünftige Generationen ist ein Wettlauf, den wir nicht verlieren dürfen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Walking-Schuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Und seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.