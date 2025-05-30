Leistungsstarke Laufbekleidung, wie Kompressions-Sport-BHs und feuchtigkeitsableitende Socken, können nicht nur dazu beitragen, dass du dich während deines Trainings wohler fühlst, sondern auch für mehr Spaß beim Laufen sorgen. Der Style und die Passform spielen dabei eine große Rolle. Wenn du dich in deiner Kleidung selbstsicher fühlst, kann das schließlich deine Motivation steigern, oder? Dies ist nur ein Grund, warum hochwertige Laufleggings für alle Läufer:innen wichtig sind, egal ob erfahrene Athlet:innen oder absolute Newbies.

Ein paar Probeläufe könnten nötig sein, um deine Lieblingsleggings mit der richtigen Passform oder dem richtigen Material für das jeweilige Wetter zu finden. Lust auf einen Long Run? Dann solltest du ein Modell ausprobieren, das an der Taille etwas enger sitzt, damit während des Laufs nichts verrutscht – aber nicht so eng, dass es unbequem ist oder deine Bewegungsfreiheit einschränkt. Was du noch beachten solltest? Taschen. Darin kannst du Gels, Schlüssel und andere wichtige Dinge verstauen, die du beim Joggen wahrscheinlich griffbereit halten möchtest.

Auch auf die Temperaturen kommt es an: Etwas dickere Leggings zum Beispiel sind vielleicht nicht die richtige Wahl für das Training im späten Frühling oder in den Sommermonaten. Für die kalte Jahreszeit könnten sie aber genau richtig sein. Diese kurze Übersicht über die besten Laufleggings von Nike hilft dir, die richtigen Leggings für deine Bedürfnisse zu finden.