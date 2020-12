Tajemství úspěšné obnovy

1. Pochop svoje důvody.

„Sportovci, kteří trénují, i když zrovna nemají náladu, se taky občas potýkají s nedostatkem motivace. Jdou do toho proto, že jsou oddaní něčemu většímu,“ konstatuje Detlingová. Ať už chceš zvedat těžší činky, intenzivněji studovat, používat míň plastu nebo být častěji v kontaktu s prarodiči, polož si otázku, proč si takový cíl stanovuješ. Chceš mít víc energie? Chceš být šťastnější? Chceš žít v přítomnosti? „Pokládej si tyhle otázky tak dlouho, až se ti podaří objevit skrytý důvod, který tě trkne do hlavy,“ radí Detlingová. Přemýšlej takhle pokaždé, když potřebuješ motivaci.



2. Prosaď svoje argumenty.

„Všichni vedeme vnitřní monology, které dodávají neustálý přísun informací,“ říká Detlingová, „a často nás odsuzují k nezdaru.“ Například nás napadne, že bychom si mohli vést deník, ale za chvíli se slyšíme říkat, že to zabere moc času nebo že nemáme nic zajímavého ke psaní. „Snaž se tomuhle hlasu vědomě oponovat,“ radí Detlingová, „a opakuj si svoje důvody, proč ti na tom záleží. Hlas pomalu utichne a ztratí svoji přesvědčivost. Je to, jako když v tvojí hlavě probíhá tenisový zápas. Tvůj mozek odpinkne míček na druhou stranu kurtu a řekne: ‚Uf, já se na to necítím.‘ Tvým úkolem je odehrát každý takový míček zpátky.“



3. Odpočítej si svůj cíl.

Pokud se chceš okamžitě začít hýbat, ať už doslova (vstát z postele a začít cvičit jógu) nebo obrazně (registrovat se na vyhlédnutý kurz), řekni si v duchu: „3, 2, 1, teď“. „Díky tomuhle jednoduchému odpočítávání získáš pocit, že máš věci pod kontrolou,“ říká Detlingová, „a přesvědčíš svůj mozek o svém odhodlání věnovat se nějaké aktivitě.“ Stanovuj si malé cíle jako třeba: „3, 2, 1, obout tenisky“, „3, 2, 1, otevřít dveře“, „3, 2, 1, oběhnout blok“ atd. a radši se vyhni velkým cílům jako: „3, 2, 1, uběhnout 10 km“. Takhle získáš pocit, že je příkaz splnitelný, a připíšeš si na svoje konto hned několik úspěchů, které ti zvednou sebevědomí.



4. Ulehči si to.

Když se ti nedaří vrátit do původního tréninkového tempa, najdi si způsob, jak si to usnadnit. Když se třeba nemůžeš znova odhodlat ke zvedání činek, zkus se zaposlouchat do svojí oblíbené hudby (je to lepší než neposlouchat žádnou hudbu nebo poslouchat nezáživný playlist navržený aplikací). Nová studie ukázala, že se takhle mozek při námaze odreaguje a cvičení ti pak půjde snadněji. (Studie navíc zjistila, že při poslouchání oblíbených písniček s rytmem víc než 165 úderů za minutu můžeš zvýšit svoji sílu a odolnost.) „Je to, jako když si promažeš kola,“ říká Detlingová, „a když se pak cítíš uvolněně, máš energii se do toho znova opřít.“