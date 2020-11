Jak dát životu skutečný smysl a získat motivaci

Pokud si člověk tenhle smysl opravdu uvědomuje, pozitivně tím ovlivňuje fyzické a psychické zdraví, a taky dlouhověkost. „Důvod, proč věci děláš , vnímej jako svůj osobní životní kompas, který tě každý den vede v tom, co děláš, a který se nemění podle okolností,“ říká Nicole Detlingová, Ph.D., koučka mentální výkonnosti a spoluautorka knihy „Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance.“ Tvoje okolnosti se nevyhnutelně měnit budou, ať už víc, nebo míň. A to, jak se v takových okamžicích zachováš , je odrazem toho, jak moc jsou tvůj život a životní motivace ve vzájemné harmonii.



Řekněme například že přijdeš o práci v kanceláři. Pokud s oblibou trávíš víkendy pečením dobrot pro přátele a rodinu a cítíš, že tě to naplňuje, můžeš to vzít jako příležitost a místo další práce s nekonečnými schůzkami a haldami e-mailů se přihlásit na kurz pečení a porozhlídnout se po práci v pekárně. Nebo když ti bouřka zkříží plán jít běhat a ty víš, že hlavním důvodem, proč běháš, je tvůj vztah s tátou, který s tebou běhával od malička, a který tě povzbuzuje při každém závodě, udělej si místo toho silové cvičení pro běžce v obýváku.



„Hlubší smysl dává tomu, co děláme, šťávu. Je naším hnacím motorem a motivuje nás vyskočit každé ráno z postele,“ říká Jim Afremow, Ph.D., sportovní psycholog a autor knihy „The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive“, a pokračuje: „Pokud si člověk neuvědomuje smysl, může mu scházet motivace. Může se cítit izolovaně, jako by byl bezcílně unášen na mořských vlnách.“ V takovém stavu může být těžké pohnout se kupředu, ať už při hledání práce nebo při snaze osvojit si tréninkový program.