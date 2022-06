Závodník v CrossFitu Logan Aldridge dokáže zvednout sebevědomí úplně každému

Málokdy se z děsivé nehody stane vrcholný životní moment. Pro Logana Aldridge, závodníka v CrossFitu a sportovce Nike, byla ztráta levé ruky při wakeboardingu ve 13 letech nejen „to nejlepší, co se mu kdy přihodilo“, ale byl to i základ pro smysl jeho života: pomáhat komukoliv budovat sebevědomí. V zahájení 9. sezóny podcastu Trained sdílí spoluzakladatel společnosti All Things Adaptive zabývající se sportovními potřebami pro adaptivní sportovce a ředitel výcviku na Adaptive Training Academy s novou moderátorkou Jaclyn Byrerovou svou fyzickou i duševní cestu, díky které se stal třetím nejzdatnějším jednorukým mužem planety. Mluví taky o čtyřech slovech, které mu říkala maminka, která změnila jeho náhled, o svém potrhlém smyslu pro humor, díky kterému má pořád úsměv na tváři, a zmiňuje taky pravidlo pěti sekund k akci, na které nedá dopustit. Nezáleží na tom, jaké máš tělo, schopnosti nebo sport – jeho postřehy a přístup zkusit všechno nám všem můžou pomoct jít za svými cíli, krok po kroku.