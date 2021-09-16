Podcast Trained: Znič očekávání s Loganem Aldridgem

Trénink

Připrav se vymazat „já nemůžu“ ze svého slovníku. Závodník v CrossFitu a třetí nejzdatnější jednoruký muž na Zemi, Logan Aldridge, ti poradí, jak na to.

Poslední aktualizace: 16. září 2021
Doba čtení 2 min
Závodník v CrossFitu Logan Aldridge dokáže zvednout sebevědomí úplně každému

Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.

Málokdy se z děsivé nehody stane vrcholný životní moment. Pro Logana Aldridge, závodníka v CrossFitu a sportovce Nike, byla ztráta levé ruky při wakeboardingu ve 13 letech nejen „to nejlepší, co se mu kdy přihodilo“, ale byl to i základ pro smysl jeho života: pomáhat komukoliv budovat sebevědomí. V zahájení 9. sezóny podcastu Trained sdílí spoluzakladatel společnosti All Things Adaptive zabývající se sportovními potřebami pro adaptivní sportovce a ředitel výcviku na Adaptive Training Academy s novou moderátorkou Jaclyn Byrerovou svou fyzickou i duševní cestu, díky které se stal třetím nejzdatnějším jednorukým mužem planety. Mluví taky o čtyřech slovech, které mu říkala maminka, která změnila jeho náhled, o svém potrhlém smyslu pro humor, díky kterému má pořád úsměv na tváři, a zmiňuje taky pravidlo pěti sekund k akci, na které nedá dopustit. Nezáleží na tom, jaké máš tělo, schopnosti nebo sport – jeho postřehy a přístup zkusit všechno nám všem můžou pomoct jít za svými cíli, krok po kroku.

„Myslel jsem si, že v tomhle věku budu známý profesionální sportovec s úplně jinými schopnostmi. Ale pak se stalo tohle a tak jsem si řekl: ‚Dobře, stalo se, co se stalo. Je to jenom ruka. Jedeme dál.‘“

Logan Aldridge
závodník v CrossFitu, spoluzakladatel All Things Adaptive a ředitel výcviku na Adaptive Training Academy

Pustit

Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.

Původně zveřejněno: 16. září 2021