Sportovní kuchařka: „jehněčí po manchestersku“ kapitánky Steph Houghtonové

Asi není potřeba říkat, že Manchester opravdu není proslulý mexickou kuchyní. K velké smůle hvězdné fotbalistky Steph Houghtonové, kapitánky Manchester City a národního anglického týmu. Ta by mohla neustále pojídat fajitas. Její doma připravené verze zatím byly vcelku OK, ale Steph se nikdy nespokojí s „OK“ verzí. Proto jí vypomůže šéfkuchařka Kia Damonová, průvodce pořadem „Sportovní kuchařka.“ Jen co si nastaví kamery, začnou spolu krájet, marinovat a opékat. A je úplně jedno, že je od sebe dělí oceán a téměř 5 000 km. Během chvilky se zapovídají o pečení jejich babiček, o Stephině prvním angažmá v národním týmu a o tom, jak prostřednictvím fotbalu posílit novou generaci dívek. Největší výhra? Steph už nikdy nikam nemusí bez fajitas.