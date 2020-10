Jakou zvolit samomluvu, když si chceš zlepšit výkonnost

Předpokládáš správně, že pozitivním hecováním si můžeš tréninky zpříjemnit. Podle metaanalýzy z časopisu Perspectives on Psychological Science ti dokonce může zvednout sebevědomí a pomoct k lepším výkonům. V recenzi článku, která se objevila v časopisu Sports Medicine, se zase uvádí, že sebepovzbuzování (obzvlášť když je spojené s vizualizací a stanovováním cílů) může zlepšit fyzickou vytrvalost. Z dalšího výzkumu publikovaném v periodiku Medicine & Science in Sports & Exercise pak vyplývá, že díky hecování se ti tréninky můžou zdát lehčí. A ve studii zveřejněné v časopisu Clinical Psychological Science se tvrdí, že povzbuzujícími frázemi si můžeš snížit tepovou frekvenci a doplnit energii.



K tomu je třeba ale dodat, že pozitivní hecování se dá lehko přehnat. Když nezní uvěřitelně, může tě klidně i demotivovat. „Povzbuzování, které mozek odmítá přijmout, je horší než žádné,“ říká sportovní psycholog Jonathan Fader, PhD, autor publikace Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. „Když od sebe budeš očekávat moc a pak neuspěješ, ztratíš motivaci nebo se začneš podceňovat.“