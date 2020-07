Mám si dneska fakt zaběhat? Tady jsou tipy, jak to poznat

Možná tě včera začala bolet pata nebo tě bolí lýtka po nečekaně dlouhé nedělní vyjížďce na kole. Nebo chceš pokořit 20 kilometrů, ale už týdny se ti nepodařilo vzít si den volna. Anebo máš kvůli práci a domácím povinostem stresu až nad hlavu.



Důvodů, proč se ptát, jestli si máš jít zaběhat, nebo ne, může být milion. Co ti pomůže najít správnou odpověď? „Musíš poslouchat svoje tělo,“ radí Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running. Díky tomu pak vycítíš, jestli jsou tvoje svaly jenom trochu unavené, nebo úplně vyčerpané. Poznáš, kdy bude proběhnutí dobrý nápad, kterým si vyčistíš hlavu, a kdy to bude jenom další úkol, který ti znepříjemní den už tak plný stresu.



„Stát se dobrým posluchačem vlastního těla, to vyžaduje pokusy a omyly. Je to ale naplňující součást běhání,“ říká olympionička Marielle Hallová, profesionální běžkyně na dlouhé vzdálenosti a sportovkyně Nike.



„Když do hloubky rozumíš svému tělu a víš, kdy si udělat volno a kdy si odpočinout, je to stejný úspěch, jako když zaběhneš osobní rekord nebo absolvovuješ skvělý trénink. Se schopností intuitivně naslouchat svému tělu dokážeš včas odhalit bolest, která předchází zranění. A právě tohle sebeuvědomění může tvoje běhání posunout na další úrověn,“ dodává Marielle Hallová. Nečekáš, až tě k odpočinku donutí zranění nebo vyhoření. Odpočineš si na základě vlastního uvědomělého rozhodnutí, které tě do budoucna posílí.