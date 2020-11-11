Mám si dneska fakt zaběhat? Tady jsou tipy, jak to poznat

Běhat či neběhat: Máme odpověď
Trénink
Každé ráno se musíš rozhodnout. Tahle jednoduchá rada ti pomůže udělat to správné rozhodnutí.
Možná tě včera začala bolet pata nebo tě bolí lýtka po nečekaně dlouhé nedělní vyjížďce na kole. Možná chceš pokořit 20 kilometrů, ale už týdny se ti nepodařilo vzít si den volna. Anebo máš kvůli práci a domácím povinnostem stresu až nad hlavu.
Důvodů, proč se ptát, jestli si máš jít zaběhat, nebo ne, může být milion. Co ti pomůže najít správnou odpověď? „Musíš poslouchat svoje tělo,“ radí Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running. Díky tomu pak vycítíš, jestli jsou tvoje svaly jenom trochu unavené, nebo úplně vyčerpané. Poznáš, kdy bude běhání dobrý nápad, kterým si vyčistíš hlavu, a kdy to bude jenom další úkol, který ti znepříjemní den už tak plný stresu.
„Aby člověk dokázal naslouchat svému tělu, to vyžaduje pokusy a omyly. Je to ale naplňující součást běhání,“ říká olympionička Marielle Hallová, profesionální běžkyně na dlouhé vzdálenosti a sportovkyně Nike.
„Když do hloubky rozumíš svému tělu a víš, kdy si udělat volno a kdy si odpočinout, je to stejný úspěch, jako když zaběhneš osobní rekord nebo absolvuješ skvělý trénink. Když budeš intuitivně naslouchat svému tělu, dokážeš včas odhalit bolest, která předchází zranění. A právě tohle sebeuvědomění může tvoje běhání posunout na další úroveň,“ dodává Marielle Hallová. Nečekáš, až tě k odpočinku donutí zranění nebo vyhoření. Odpočineš si na základě vlastního uvědomělého rozhodnutí, které tě do budoucna posílí.
Jednoduchá změna
Když uvažuješ, jestli si jít zaběhat, polož si otázku: Jaký budu mít z toho běhu pocit?
To je rada Shalane Flanaganové, čtyřnásobné olympioničky a koučky v klubu Bowerman Track Club. „Když je pro tebe běh stresující, nepříjemný nebo tě při něm něco bolí, znamená to, že dneska bude lepší zůstat doma,“ dodává.
Shalane Flanaganová se nedávno zotavila po dvou operacích kolene a říká, že si tuhle otázku sama často klade. „Musím vnímat signály svého těla a upřímně si sama se sebou promluvit.“
Je taky třeba se upřímně zamyslet, jestli nechceš vynechat běh jenom proto, že se ti právě nechce,“ vysvětluje Chris Bennett. „Pokud to tak je, pak si zkus jít zaběhat aspoň na pět minut. Pak se třeba můžeš vrátit nebo se jenom projít. Ale možná zjistíš, že bylo akorát třeba se překonat, a že pak těch 30 minut bylo super.“
Patříš spíš mezi běžce typu A, kteří musí za každou cenu vyběhnout? Pak se zamysli nad doporučením Bretta Kirbyho, Ph.D., vědce v oblasti lidského výkonu, který v Nike Sport Research Lab spolupracoval s nejlepšími běžci na světě.
„Vytvoř si k běhání příjemný vztah, ne agresivní ve stylu: ‚Naběhám spoustu kilometrů a pojedu na plný plyn, úplně se vyřídím a zítra nebudu moct ani vstát.‘ To je jenom prázdné hecování se, které podle našich zkušeností k úspěchu nevede,“ říká Kirby.
„Musím vnímat signály svého těla a upřímně si sama se sebou promluvit.“
Shalane Flanaganová
čtyřnásobná olympionička a koučka v klubu Bowerman Track Club
Další tipy, které tě posunou dopředu
01. Pouč se ze svých chyb.
Zničil tě dlouhý běh po špatně prospané noci? Zaměř se na pozitiva: Příště budeš vědět, že máš změnit plán. Kirby říká: „Když si vyčítáme vynechaný nebo nevydařený běh, zbytečně tím umocňujeme nepříjemné pocity. Lepší bude, když to, co se stalo, přijmeme, poučíme se z toho a pokračujeme dál.“
02. Zkus kromě běhání něco jiného.
„Když se tělesně nebo psychicky necítíš na běhání, zaposiluj si, zacvič si jógu nebo jdi na dlouhou procházku,“ radí Derek Samuel, licencovaný fyzioterapeut a člen Nike Performance Council, a dodává: „Takový cross trénink tvoje tělo připraví na příští běh. Stejně důležité je vyhnout se všem negativním asociacím s běháním.“
03. Uprav si plán.
.„Pamatuj, že regenerace neznamená, že nesmíš běhat. Běh ti může pročistit mysl a být skvělou úlevou od nashromážděného stresu a nervozity. Takový účinek nemusí mít nutně rychlostní nebo extrémní intervalový běh, které máš v plánu. Cílem je pokrok a někdy dosáhneš pokroku prostě tak, že uděláš změnu. Existuje nekonečné množství způsobů, jak si běh upravit – zkrátit trasu, zpomalit, běžet víc po rovince – a přizpůsobit ho tak svému tělu, aby dostalo to, co potřebuje.“
04. Nech si něco na potom.
„Když to s běháním přeženeš, budeš za to muset zaplatit,“ varuje Derek Samuel. Svým klientům říká: „Když usínáme s pocitem ,musím se víc snažit‘ posiluje se tím naše odhodlání. Je to lepší než si říkat dneska to bylo nad moje síly, cítím se fakt hrozně.“