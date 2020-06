Proč potřebuješ regenerační běhy

Když občas zvolníš, nic ti neuteče – naopak budeš rychlejší a zdravější.

Když běháš rychlé sprinty, prudké kopce a dvojciferné objemy, zvedne ti to sebevědomí. Tvoje tělo ale potřebuje i pomalejší běhy, aby mohlo tvrdý trénink vstřebat a odrazit se k dalším cílům. Přečti si, jak může aktivní regenerace zlepšit tvoji základní kondici – a kdy ji do tréninku zařadit.



Když běžci mluví o běhání, určitě dřív nebo později přijde řeč na tempo: „Za kolik to chceš zaběhnout? Jak rychle běháš intervaly? A co mezičasy?“ Čím rychlejší jsi, tím spíš si tě někdo všimne.



Existuje ale lepší údaj, kterým se můžeš chlubit: jak pomalu běháš při regeneraci. „Regenerační běh je většinou z celého týdne nejkratší a nejpohodovější,“ říká Jason Fitzgerald, certifikovaný atletický trenér z USA, hlavní kouč programu Strength Running a moderátor stejnojmenného podcastu. „Z hlediska kondice má velký význam, hlavně proto, že jde o aktivní regeneraci.“



Aktivní regenerací může být každá aktivita s nízkou intenzitou, která následuje po náročnějším tréninku. U běžců je to většinou lehký klus, u kterého se nestaráš o rychlost. „Regenerační tempo neměříme časem, ale úsilím. Pokud se chceš řídit pocity, tvoje úsilí by mělo být pohodové, kontrolované a takové, aby se při něm dalo mluvit bez lapání po dechu. Jestli máš radši čísla, tak na stupnici 1–10 je to někde mezi jedničkou a trojkou,“ říká Fitzgerald.