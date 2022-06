Jak předcházet častým běžeckým zraněním podle odborníků

„Uvědom si, jak je tvoje tělo po celodenním sezení u počítače napjaté. To velkému a otevřenému kroku určitě neprospívá, že? Okamžitý přechod do běhu může vést k přetěžování svalů a jejich nedostatečnému zapojení,“ upozorňuje Patelová. Přemýšlej o tom následovně: Pokud nejsou zapojené primární svaly (hýžďové), musí to za ně převzít sekundární svaly (například lýtka nebo hamstringy). To ale zvyšuje zatížení kolen a kotníků.



„Rozcvička nemusí být časově náročná. Dynamická aktivační rozcvička, tedy protahování založené na pohybu oproti statickému postoji, pomáhá připravit tělo a zapojit správné svaly předtím, než se pustíš do běhu,“ vysvětluje Patelová. Pětiminutová rozcvička před během, kterou může tvořit jedna série po 10 opakováních dynamického protahování nohou (jako jsou výpady a boční švihy nohou), ti pomůže i s délkou běhu, jak zjistila studie v časopise Journal of Strength and Conditioning Research. Ve dnech, kdy rozhodně nemáš pět minut navíc na pořádnou rozcvičku, využij alespoň prvních pět minut běhu v pohodovém tempu k uvolnění. To může znamenat rychlou chůzi nebo lehoučký běh.





Teď už to víš: Tajemství běžecké vytrvalosti nespočívá v rychlém tempu ani v dosažení určitého počtu kilometrů. Spočívá v tom, že uděláš všechno pro to, aby byl tvůj pocit při běhu na silnici, pěšině nebo běžeckém pásu stejně příjemný pro tělo i mysl.