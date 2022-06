Výhody a nevýhody cvičení tréninkových sérií

„Tělo se sice zdokonaluje v dané aktivitě, ale je taky zatížené velkým množstvím opakovaných pohybů. Snadno se může stát, že to v nějakém směru přeženeš, ať už v množství, intenzitě nebo rychlosti. A když si nedáš den volna na regeneraci, bude to ještě horší a zvýší se riziko vyčerpání a zranění,“ říká Cowan. Riziko zranění je taky vyšší, když tvoje tělo není na začátku dostatečně připravené (když se třeba vrhneš na 30 kliků denně po dobu 30 dní dříve, než si vyladíš formu). A pak je tu problém stagnace: Tvoje tělo pochopí, co děláš (aby ne, když nic neměníš), přestane trénink vnímat jako výzvu a už se dále nepřizpůsobuje. Obecně se předpokládá, že se to projeví do tří až pěti týdnů, takže je určitě dobré to vzít v úvahu, pokud chceš některou z výzev, které většinou trvají měsíc, přijmout.



„Kromě fyzických překážek je problém taky v psychické únavě. Každodenní opakování stejného tréninku ti nakonec může sebrat motivaci ke sportu,“ říká Afremow. A to není dobré, když na sobě chceš dlouhodobě pracovat.