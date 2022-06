Co máš podle gynekologů vědět o cvičení, když se snažíš otěhotnět

Zbožňuješ svoje WOD a chceš si udržet určitou intenzitu tréninku. „Pokud ti to lékař povolí, jdi do toho,“ říká doktor Copperman. „Pokud ti doktor neřekne jinak, neexistuje žádný typ tréninku, který by byl v období, kdy se snažíš otěhotnět, zakázaný,“ říká.



„I když pořád můžeš dělat věci, které máš ráda, a trochu si máknout, není vhodná doba na to, abys trénovala na něco nového nebo neustále zatěžovala svoje tělo,“ říká doktorka Crawfordová. (Pamatuješ na kortizol?)



Pravděpodobně to s cvičením přeháníš, jestli…

Ti vynechávají nebo se zpožďují menstruace

Jsi unavená víc než obvykle

Máš častější nevolnosti

Máš častější zranění

Ti vypadávají vlasy nebo ztrácíš chuť k jídlu

Ztrácíš víc jak 1 kg týdně

… podle doktorky Crawfordové a doktorky Wakeové. „Pokud si všimneš jakéhokoliv z těchhle signálů, zvolni,“ doporučuje Crawfordová. (Poznámka na okraj: Vynechání menstruace a pocit nevolnosti a únavy se můžou objevit i v případě, že jsi skutečně těhotná, takže pokud si nejsi jistá, udělej si test.)