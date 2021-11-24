Dobrý spánek je velká věda

Základy: zdravý spánek je velká věda
Trénink
Díky těmhle pěti radám od odborníka se budeš probouzet odpočinutější a tvoje tělo bude silnější a zdravější.
Zdravým, osvěžujícím spánkem bychom měli strávit asi třetinu života. Pokud ale žiješ jako většina lidí, tak spánek nejspíš trochu zanedbáváš. „Spánek má zcela zásadní vliv na celkové zdraví a jeho dostatek se příznivě odráží na pohybové aktivitě, zdravějším jídelníčku a celé řadě dalších oblastí,“ říká Jennifer Martinová, PhD, docentka medicíny na univerzitě UCLA a členka Nike Performance Council.
S využitím vědeckých poznatků o spánku pomáhá doktorka Martinová pacientům, lékařům a sportovcům probouzet se každé ráno dobře vyspaní, díky čemuž se lépe cítí, rychleji regenerují a žijí celkově zdravějším životem. Přečti si jejích pět hlavních zásad, které můžou pomoct i tobě.
- Měj to jako prioritu
Z biologického hlediska potřebuje dospělý člověk každou noc nejmíň sedm hodin spánku, aby byl v plné formě. Pokud se chceš na sedm hodin dostat, zařaď spánek do svého plánu podobně, jako nějakou důležitou schůzku nebo rodinnou povinnost. A nedovol, aby ti do toho cokoli vstoupilo.
- Řiď se svým vlastním rytmem
Ne každý je ranní ptáče. A ne každý zůstává rád vzhůru do noci. Spíš než bojovat proti svým vnitřním hodinám se je snaž při plánování dalších aktivit zohlednit. Pokud ti brzké vstávání nedělá dobře, plánuj si důležitější úkoly nebo cvičení až na odpoledne.
- Důležitá je důslednost
Když se budeš snažit dospat spánkový dluh o víkendu, můžeš si tím rozhodit vniřní hodiny. V pondělí ráno pak můžeš cítit silnou únavu. Když každý den chodíš spát a probouzíš se ve stejný čas, mělo by se ti vstávat snáz a s pocitem, že máš víc energie. Ber to jako způsob, jak svoje vnitřní hodiny využít co nejlíp.
- Vytvoř si správnou atmosféru
Když budeš mít v ložnici příjemný klid, může ti to pomoct rychleji usnout a líp se vyspat. Měj v ní ticho, temno a ne příliš teplo. Ukliď nepořádek, schovej elektronická zařízení a cokoli, co souvisí s prací, aby si tvoje tělo i mysl mohly plně odpočinout.
- Netlač na pilu
Pokud máš problém usnout, zkus se předtím, než půjdeš do postele, na chvíli „uzemnit“. Sedni si na kraj postele, zavři oči a ruce si zlehka polož na klín. Soustřeď se na pocit v chodidlech na zemi a rukou na klíně. Vnímej, jaké to je jen tak tiše sedět. Pořád nic? Běž do jiného pokoje a otevři si knížku, poskládej prádlo, roztřiď papíry nebo udelej cokoli jiného, co tvoji mysl uklidní a zpomalí. Až začneš cítit únavu, vrať se do postele.