Drž svou mentální energii nahoře a cvič naplno

Duševní únava je velká věda

„Po dlouhém dni v práci nebo těžkém úkolu trvajícím jen pár minut se může dostavit duševní únava, která odpovídá uběhnutí 10 kilometrů nebo rychlému intervalovému cvičení,“říká Kristy Martinová, odborná asistentka Výzkumného institutu pro sport a cvičení na University of Canberra v Austrálii. „Úkol, který způsobuje duševní únavu, je obvykle něco, co dělat nechceš, ať už je to proto, že je to opravdu náročné nebo opravdu nudné,“ dodává.



Další studie ukázaly, že duševní únava může negativně ovlivnit schopnost udržet určitý výkon na rotopedu, provádět izometrické cvičení (třeba prkno) nebo tempo při plavání na 1 500 metrů. Všimni si, že nic z toho není žádný sprint. Výkon na výdrž — podle Martinové každá činnost, kde si musíš hlídat tempo — vyžaduje neustálé duševní úsilí při rozhodování pokračovat. „A protože duševní únava zvyšuje vnímání námahy, je to rozhodování čím dál obtížnější,” říká Martinová. Oproti tomu při 20ti vteřinovém sprintu nemáš na přemýšlení nebo ztrátu motivace dost času.