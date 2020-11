Jak dokážou ultramaratonci běžet tak daleko?

04.Buď svým vlastním trenérem.

„Je hrozně důležité si pamatovat, že tu horskou dráhu řídíš ty. Pokud si budeš říkat ‚Zlepší se to‘ a ‚Tohle se prostě stává‘, dá ti to ve chvílích, kdy se zdá, že všechno jde do háje, pocit kontroly.“ Laney tím odkazuje na praktiku známou jako samomluva, což je strategie, která je prakticky nezbytná v situacích, kdy celé hodiny trávíš jenom se svými myšlenkami (ano, třeba jako při ultramaratonu). Svůj vnitřní dialog musíš vědomě tvarovat tak, aby ses ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuješ, motivoval/a.



McRae samomluvu praktikuje také. „Jednou z nejmocnějších věcí, které si říkám, je ‚Nemysli, prostě běž.‘ Tvoje mysl je často tvůj největší nepřítel. Můžeš se přistihnout, že si pořád dokola říkáš, že to snad nikdy neskončí. Ale pokud se přes to přeneseš, dostaneš se do cíle. A bude to úžasné.“



Společným názorem se zdá být to, že ať je daný okamžik jakkoli náročný, je to jenom okamžik. Zkus si to připomenout, až budeš příště cvičit, běhat, hrát nebo když budou televizní zprávy obzvlášť depresivní. Pokud to Laneymu a McRae pomůže dostat se přes dvanáctou hodinu běhu, pomůže to překonat náročný den i tobě.