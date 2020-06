Vyber správnou hudbu na běhání

Aby tahle metoda fungovala, je potřeba vybírat skladby, kde počet úderů za minutu (BPM) odpovídá tvému tempu.

Dr. Karageorghis radí, že pokud máš v plánu volnější tempo nebo se chceš jenom rozběhat, vyber si skladby s BPM pod 120, které udrží tvoje srdeční a běžecké tempo v klidu a nevydáš ze sebe víc, než chceš. Studie z odborného časopisu The Journal of Strength and Conditioning Research ukazuje, že když chceš zrychlit a jít do toho naplno, je lepší vybírat rychlejší skladby, které ti při běhání dodají tu správnou šťávu. Optimální je hudba s BPM 140 a víc. Studie z odborného časopisu Indian Journal of Physiology and Pharmacology ukazuje, že pomalá hudba po cvičení pomáhá snížit krevní tlak a tep rychleji, než rychlá nebo žádná hudba. Výzkum doktora Karageorghise, zveřejněný v odborném časopise Medicine & Science in Sports & Exercise ukazuje, že poslech klidné hudby po náročném cvičení také pomáhá zlepšit náladu. A teď trochu zábavy: Podle toho, co jsme si právě řekli, si namixuj různé playlisty a zjisti, který tě motivuje nejvíc. Nech se inspirovat. Na Spotify a Apple Music najdeš playlilsty od Nike se skladbami, které by se ti mohli hodit. Máme playlisty speciálně vyladěné na delší trasy (poslouchej na Spotify a Apple Music) a rychlejší intervaly (poslouchej na Spotify a Apple Music) a playlisty sestavené sportovci jako Shalane Flanaganová nebo Eliud Kipchoge. Svoje skladby taky můžeš poslouchat v aplikaci Nike Run Club při běhání s průvodcem. Na hlavní obrazovce klikni na ikonku hudby a vyber si jednu z možností: Apple Music (pouze s předplatným), Spotify (pouze s prémiovým účtem) nebo další hudba. Když mluví průvodce, skladba se ztlumí, takže se nebudou navzájem rušit.