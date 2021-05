Pět tipů, jak předejít vyhoření, od odborníků na duševní zdraví

Představ si, že chceš zapálit svíčku, která má ještě dostatek vosku, ale její knot je úplně spálený a nehoří. Pokud se cítíš jako takový spálený knot, který nehoří, přestože má dostatek vosku, tedy schopností potřebných k výkonu, dá se s jistotou říct, že procházíš obdobím pořádného vyhoření. Dobrou zprávou je, že máš sílu na to, se z toho dostat, i když v současnosti vlastní „knot“ nevidíš.



Možná si myslíš, že syndrom vyhoření je fenomén, který souvisí výhradně se školou, prací nebo něčím jiným, co vyžaduje intenzivní psychickou aktivitu. A tak to rozhodně může být, zvlášť pokud pracuješ v pracovně přetěžovaném týmu.



„Vyhoření může ale mít původ i v jiných oblastech života, ve kterých nemáš možnost si odpočinout (nebo neodpočíváš),“ říká licencovaná klinická poradkyně pro duševní zdraví Tasha Holland-Kornegayová, PhD. Příliš intenzivní nebo monotónní tréninkový plán tě může fyzicky i psychicky vyčerpávat, hlavně když nevidíš zlepšení. A stejné důsledky může mít i neustále opakovaná rutina, zvlášť když se ani výhledově neblíží nic nového (přísný pohled, 2020).