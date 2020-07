Zdřímnutí pro lepší výkon

„Krátké zdřímnutí je pro atlety obrovská příležitost, jak zlepšit svůj výkon, aniž by pro to museli moc udělat,“ říká Amy Benderová, adjunktní asistující profesorka kineziologie na kanadské univerzitě v Calgary.



Jednou z výhod zdřímnutí je podle Benderové to, že aktivuje parasympatický nervový systém (tzv. odezva pro odpočinek a trávení), který tělo uvede zpět do homeostáze. Zpomalí srdeční tep, sníží krevní tlak, uvolní svaly a posílí ukládání energie. Až když všechny tyhle fyziologické změny sníží zatížení tvého těla, můžeš začít regenerovat. Zdřímnutí je něco jako restart systému – když ho úplně vypneš, může po zapnutí fungovat rychleji.



„I krátké zdřímnutí může zvýšit bdělost a reakční dobu,“ říká Cheri Mahová, zdravotnická vědkyně z Centra pro lidskou výkonnost UCSF a členka Nike Performance Council, která se specializuje na spánek a výkon elitních atletů. Výzkumy ukazují, že zdřímnutí může také snížit vnímané vyvíjené úsilí při tréninku a zlepšit vytrvalost v daný den. Takže je pak větší pravděpodobnost, že během HIIT tréninku dosáhneš svého maxima nebo si při běhu naložíš extra porci kilometrů.



Šlofíková strategie přizpůsobená tvým potřebám ti může pomoct tyhle zásadní výhody získat. Přečti si, jak si během dne správně zdřímnout.