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Poslední aktualizace: 7. srpna 2026
Doba čtení 4 min

Ve spolupráci s rebelkami

Jackie Groenenová

Nizozemská záložnice Jackie Groenenová miluje judo, ale místo toho se rozhodla pro profesionální fotbal. Přečti si, jak dala přednost hřišti před žíněnkou a přinesla domů titul z Mistrovství Evropy ve fotbale žen.

Jackie Groenenová. Záložnice. Holanďanka. Narozená 16. prosince 1994.

Byla jednou jedna dívka, která byla rozpolcená mezi dvěma sporty. V sedmnácti již měla rozjetou kariéru ve fotbale a v judu, japonském bojovém umění.

Už jako náctiletou Jackie poprvé vybrali do fotbalového týmu a zároveň soutěžila ve všemožných národních judistických turnajích. Při jednom turnaji si ale zlomila kyčel a musela oznámit fotbalovému trenérovi, že nemůže hrát. Věděla, že je načase zaměřit se jen na jeden sport.

Zvážila všechna pro a proti. Fotbal ji hrozně bavil – utkání nabité rychlostí ve světle reflektorů, při kterých se mohla spolehnout na svůj tým. Lákala ji ale i rozvážnost a disciplína juda. V turnajích naprosté soustředěnosti šlo pouze o ni a jejího soupeře.

„V hloubi duše jsem věděla, že vyhraje fotbal.“

Fotbalové příběhy: Jackie Groenenová

Jackie si prostě nemohla vybrat, které ze svých dvou vášní se bude po zbytek své kariéry věnovat. Jako fotbalistka by se mohla dostat až na utkání v důležitých turnajích, jako Mistrovství Evropy ve fotbale žen. Jako judistka by zase mohla soupeřit o nejvyšší možné sportovní ocenění.

Lámala si nad tím hlavu a snažila si představit svou budoucnost v obou sportech. Vzpomněla si na pocity naprostého blaha s každým povedeným gólem a na momenty slávy, kdy porazila svého protivníka na žíněnce. A pak se rozhodla.

Fotbalové příběhy: Jackie Groenenová

Když se teď rozcvičuje na hřišti, stojí si za svým rozhodnutím. Při zápase hraje se svými spoluhráčkami v naprosté harmonii. Přihrávají si a skórují jako by se nechumelilo. Po úspěšném zápase si pak užijí trochu zasloužené zábavy. Nejenže se na Mistrovství světa Evropy ve fotbale žen dostala, ale i zvítězila, a už se nemůže dočkat dalšího ročníku!

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Ilustrace od Tatsiany Burgaudové

Původně zveřejněno: 18. listopadu 2024