Fotbalové příběhy: Leah Williamsonová

Když bylo Leah 18 let, podařilo se jí do sítě střelit mocný pokutový kop, který Anglii zajistil místo na evropském šampionátu do 19 let. Leah z toho byla se svými spoluhráčkami jako u vytržení. Ale oslava ustala, když rozhodčí gól neuznal! Ukázalo se, že se jednalo o chybu. Aby se to přehlédnutí napravilo, Leah musela kopat penaltu znovu – pět dní po samotném zápase. Tlak to byl obrovský.