Ve spolupráci s rebelkami
Barbara Bonanseaová
Zjisti, jak Barbara Bonanseaová proměnila fantazii ve skutečnost – od pilování volných kopů Cristiana Ronalda až po jejich realizaci v italské nejvyšší soutěži.
Barbara Bonanseaová. Útočnice a záložnice. Italka. Narozená 13. června 1991.
Byla jednou jedna dívka, která nedokázala sedět v klidu. Od svých pěti let byla Barbara neustále v pohybu. Hrála volejbal a chodila na hodiny tance.
Ale fotbal měla vždycky nejradši. Barbara a její bratr často hrávali na dvoře jejich domu. Běhali kolem sebe, driblovali s míčem a kopali ho o stěny domu. A když zrovna nehrála fotbal, sledovala Barbara, jak hraje Cristiano Ronaldo v televizi.
Studovala jeho techniky, zejména jeho charakteristický točený volný kop – typ kopu, při kterém míč nepředvídatelně kmitá vzduchem vysokou rychlostí.
„Chci být příkladem mladým dívkám, protože když se s nimi setkám, vidím v jejich očích, které jsou plné snů a tužeb, sama sebe.“
Když šel její bratr hrát do místního fotbalového klubu, Barbara ho doprovázela. Na rozdíl od svého bratra nepatřila k žádnému týmu. Hrála jen pro zábavu. Často sedávala u postranní čáry a sledovala, jak její bratr a jeho spoluhráči trénují přihrávky a střílení gólů. Ráda je pozorovala, ale tajně si přála, aby se k nim mohla přidat.
Jednoho dne přišel trenér k Barbaře a zeptal se jí: „Zahraješ si s námi?“
Těch pár slov rozbušilo Barbařino srdce. Vyskočila a rozběhla se na hřiště.
Postupem času se z ní stala rychlá záložnice, která si připsala důležité asistence a fantastické góly z dálky. Rychlým pohybem nohy dokázala obelstít soupeřku a utéct jí dřív, než si vůbec uvědomila, že jí ukradla míč. A vypilovala taky ten točený volný kop, který vždycky obdivovala.
Barbara možná začínala pozorováním chlapců, jak hrají, ale teď se prohání po hřišti na stadionu Juventusu a přihlížejí jí tisíce fanoušků.
Milé dívky,
milujte to, co děláte. Važte si vztahů, které vám pomáhají růst. Jděte za svou vášní a nenechte se zastrašit, pokud se vás někdo pokusí odradit. Buďte silné a věřte si. Sport je svoboda.
-Barbara Bonanseaová