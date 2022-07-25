Fotbalové příběhy: Alexia Putellasová

Ve spolupráci s rebelkami
Alexia Putellasová
Zjisti, jak se španělská tvůrkyně hry Alexia Putellasová dostala od pouličního kopání až k ceně pro nejlepší fotbalistku světa.
Alexia Putellasová. Záložnice. Španělka. Narozená 4. února 1994.
Alexia Putellasová. Záložnice. Španělka. Narozená 4. února 1994.
Pro Alexii byl fotbal rodinnou tradicí. Když rodina nemohla jít na stadion, sešla se v restauraci v jejich čtvrti v Barceloně a sledovala velké zápasy v televizi. Poprvé, když se k nim malá
Alexia přidala, natahovala krk a snažila se přes dav vidět na velkou obrazovku. Když její táta viděl, jak se snaží, zvedl ji ze země a posadil na kulečníkový stůl, aby měla lepší výhled. Alexia s vykulenýma očima sledovala, jak hráči běhají po hřišti, honí se za míčem a ženou ho k soupeřově brance. Když Barcelona skórovala, všichni se rozjásali. Tehdy Alexia ještě neznala všechna pravidla a strategie, ale věděla, že je to rychlé a zábavné.
„Fotbal patří všem“
Alexia začala hrát fotbal, kdykoli a kdekoli mohla. Když šli její rodiče na náměstí nedaleko jejich domu na kávu, trénovala na ulici a pak se k nim zpocená a rudá v obličeji vracela pro sklenici vody. Rodiče pochopili, že je načase přihlásit ji do pořádného klubu.
Alexia tam byla nejmladší. Hrála s dětmi o pět let staršími. Někdy se cítila frustrovaná, že její kopy nejsou tak silné jako jejich, ale to jí nebránilo v tom, aby trénovala, jak nejlíp uměla.
Alexiino odhodlání se vyplatilo. Nastoupila do Barçy přesně tak, jak si to jako malá holčička představovala.
A nejen to, Alexia se v roce 2021 stala první hráčkou, která v jednom roce získala ocenění UEFA pro nejlepší hráčku roku, Ballon d’Or Féminin a cenu FIFA pro nejlepší hráčku!
Někdy, když dá Alexia gól, zvedne dva prsty k nebi na počest svého zesnulého otce, který jí dal impuls, jenž nastartoval její kariéru.
Milí sportovci,
vidím svět, kde se všichni ve sportu budou vzájemně respektovat, bez odsuzování. Svět, kde nebudou urážky. A aby se takový svět stal skutečností, musí přijít od tebe.
Vyžaduje to, následovat svoji vášeň. Když jsem byla malá, dívky nesnily o tom, že se stanou profesionálními fotbalistkami, ale já to stejně udělala, protože jsem fotbal milovala.
Svět potřebuje, abys dělala to, co máš nejradši, a aby to bylo v souladu s tvými hodnotami. Protože ve sportu můžeš vyhrát nebo prohrát, ale hodnoty a lekce, které se naučíš, s tebou zůstanou navždy.
A hlavně si užij tu jízdu.
Un abrazo,
-Alexia Putellasová