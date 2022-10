Fotbalové příběhy: Alexia Putellasová

Milí sportovci,

vidím svět, kde se všichni ve sportu budou vzájemně respektovat, bez odsuzování. Svět, kde nebudou urážky. A aby se takový svět stal skutečností, musí přijít od tebe.



Vyžaduje to, následovat svoji vášeň. Když jsem byla malá, dívky nesnily o tom, že se stanou profesionálními fotbalistkami, ale já to stejně udělala, protože jsem fotbal milovala.



Svět potřebuje, abys dělala to, co máš nejradši, a aby to bylo v souladu s tvými hodnotami. Protože ve sportu můžeš vyhrát nebo prohrát, ale hodnoty a lekce, které se naučíš, s tebou zůstanou navždy.



A hlavně si užij tu jízdu.



Un abrazo,

-Alexia Putellasová