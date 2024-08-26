Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Poslední aktualizace: 26. srpna 2024
Doba čtení 4 min

Ve spolupráci s Rebel Girls

Ada Hegerbergová

Ada měla našlápnuto stát se jednou z nejlepších hráček světa, strašlivé zranění ji ale poslalo na lavičku. Přečti si, že se jí přesto podařilo dostat se na vrchol a stát se v roce 2018 jednou z největších hráček planety.

Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová

Ada Hegerbergová. Útočnice. Norka. Narozená 10. července 1995.

Ada byla na vrcholu kariéry, když se všechno dramaticky změnilo. Ada začala hrát na profi úrovni už v patnácti letech. Stala se špičkovou střelkyní, a pokaždé, když skórovala, vystřelila ruce do vzduchu a rozeběhla se ke spoluhráčkám, jako by letěla, s velkým úsměvem na tváři. Jak roky plynuly, Adina kariéra mířila raketově do nebes.

Potom jednoho dne během tréninku Adě cosi křuplo v noze. Nemohla chodit, bolest se nedala snést. Když mohla znovu začít trénovat, zjistila, že si navíc přivodila stresovou frakturu nohy. Nesměla hrát fotbal téměř dva roky. Její tělo potřebovalo čas na zotavení a Ada se sebou musela hodně bojovat, aby si zachovala trpělivost. „Vrátím se někdy k fotbalu?“ přemýšlela.

Nakonec Adiny nohy zesílily natolik, že mohla zase běhat. Když trénovala, připadala si jako dítě, které se poprvé zamilovalo do fotbalu. Ada věří, že jí obnovená vášeň pro sport pomůže překonat ještě víc rekordů, protože její největší ambicí je dosáhnout maxima svého potenciálu. Nemůže se dočkat, až znovu vběhne na hřiště v rámci svého už čtvrtého šampionátu.

Milé rebelky,

nepřestávejte pracovat, na tom, co děláte.

Nepřestávejte běhat, trénovat a věřit.

Získejte sebejistotu, držte si ji a nikdy ji neopouštějte. K tomu, abyste měli naději, stačí jeden člověk, a většinou jste to vy.

Buďte milé k ostatním. Buďte laskavé k lidem pod sebou. Nebojte se vyzývat lidi nad sebou. Nedovolte, aby se vám do hlavy vetřela stigmata. Jděte a stoupejte ke hvězdám.

Ale to nejdůležitější – bavte se při tom.

S láskou,

Ada

– Ada Hegerbergová

  • Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová, slide 1 of 7
    Alex Morganová

    Od hledání oblíbeného sportu až po status národní hrdinky. Přečti si, jak se z Alex Morganové stala legenda, která posouvá hru daleko za její hranice.

  • Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová, slide 2 of 7
    Grace Geyoro

    Už když poprvé kopla do míče, Grace všem pochybovačům ukázala, jak moc se mýlí. Podívej se na její příběh, jak se stala hvězdou klubu i svojí země.

  • Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová, slide 3 of 7
    Chloe Kellyová

    Ze sálového fotbalu v Londýně do záře reflektorů Lvic – zjisti víc o cestě, která Chloe vedla až ke skórování nejdůležitějšího gólu v historii její země.

Zpátky na nike.com/play

Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová

Ilustrace od Juliette Tomaové

Původně zveřejněno: 26. srpna 2024