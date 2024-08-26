Fotbalové příběhy: Ada Hegerbergová

Ve spolupráci s Rebel Girls
Ada Hegerbergová
Ada měla našlápnuto stát se jednou z nejlepších hráček světa, strašlivé zranění ji ale poslalo na lavičku. Přečti si, že se jí přesto podařilo dostat se na vrchol a stát se v roce 2018 jednou z největších hráček planety.
Ada Hegerbergová. Útočnice. Norka. Narozená 10. července 1995.
Ada byla na vrcholu kariéry, když se všechno dramaticky změnilo. Ada začala hrát na profi úrovni už v patnácti letech. Stala se špičkovou střelkyní, a pokaždé, když skórovala, vystřelila ruce do vzduchu a rozeběhla se ke spoluhráčkám, jako by letěla, s velkým úsměvem na tváři. Jak roky plynuly, Adina kariéra mířila raketově do nebes.
Potom jednoho dne během tréninku Adě cosi křuplo v noze. Nemohla chodit, bolest se nedala snést. Když mohla znovu začít trénovat, zjistila, že si navíc přivodila stresovou frakturu nohy. Nesměla hrát fotbal téměř dva roky. Její tělo potřebovalo čas na zotavení a Ada se sebou musela hodně bojovat, aby si zachovala trpělivost. „Vrátím se někdy k fotbalu?“ přemýšlela.
Nakonec Adiny nohy zesílily natolik, že mohla zase běhat. Když trénovala, připadala si jako dítě, které se poprvé zamilovalo do fotbalu. Ada věří, že jí obnovená vášeň pro sport pomůže překonat ještě víc rekordů, protože její největší ambicí je dosáhnout maxima svého potenciálu. Nemůže se dočkat, až znovu vběhne na hřiště v rámci svého už čtvrtého šampionátu.
Milé rebelky,
nepřestávejte pracovat, na tom, co děláte.
Nepřestávejte běhat, trénovat a věřit.
Získejte sebejistotu, držte si ji a nikdy ji neopouštějte. K tomu, abyste měli naději, stačí jeden člověk, a většinou jste to vy.
Buďte milé k ostatním. Buďte laskavé k lidem pod sebou. Nebojte se vyzývat lidi nad sebou. Nedovolte, aby se vám do hlavy vetřela stigmata. Jděte a stoupejte ke hvězdám.
Ale to nejdůležitější – bavte se při tom.
S láskou,
Ada
– Ada Hegerbergová