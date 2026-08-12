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Abbigliamento da running per l'inverno: raggiungi un nuovo record
Il nostro abbigliamento da running invernale è perfetto per qualsiasi passione o specialità, sia che tu preferisca correre su strada o sui sentieri. I top da running e i leggings ultraflessibili ti consentono di muoverti liberamente, mentre le felpe con e senza cappuccio sono lo strato morbido ideale da aggiungere per far fronte al calare delle temperature. Cerchi la massima protezione per le giornate più fredde? Scegli capi realizzati con la tecnologia Nike Therma-FIT, che gestisce il calore naturale del corpo per mantenerti al caldo quando le temperature sono più rigide. Quando l'intensità cresce, punta sui modelli con tecnologia Nike Dri-FIT. Questo tessuto innovativo allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più in fretta. Inoltre, i pantaloni con pannelli in mesh ingegnerizzati consentono il flusso dell'aria per mantenere alta la concentrazione, donandoti un comfort eccezionale.
Ami correre lungo i sentieri? Dai un'occhiata alle giacche, ai pantaloni e agli smanicati con design speciale tra il nostro abbigliamento da running invernale. I pantaloni con finitura idrorepellente ti aiutano ad affrontare gli elementi senza rinunciare alla comodità, mentre le giacche ripiegabili sono l'opzione perfetta per le giornate con condizioni meteo variabili. Scopri anche i modelli leggeri con cappuccio per rimanere al riparo da pioggia e vento. I cordoncini elastici interni, invece, ti permettono di adeguare il fit per una migliore copertura. Hai bisogno di ancora più calore? Punta sugli smanicati da running, progettati per aiutarti a sconfiggere il freddo. L'imbottitura in piuma ti dona un eccezionale isolamento senza appesantirti.
Per raggiungere prestazioni eccellenti, i dettagli contano. La nostra collezione di capi d'abbigliamento da running per l'inverno presenta taschini, tasche con zip e con bottoni automatici, perfetti per riporre gli oggetti essenziali e tenere le mani al caldo. I modelli con foro per il pollice, invece, aiutano a tenere ferme le maglie, per concentrarti di più sulle performance e meno sul freddo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli l'abbigliamento invernale da running Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.