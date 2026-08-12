Nike Air Max 90: più elasticità a ogni passo
Le nostre Air Max 90 vantano decenni di storia da grandi protagoniste. Amate dagli atleti e dalle atlete fin dal loro arrivo sul mercato, nel 1987, le Nike Air Max forniscono un supporto eccezionale e un comfort superiore. L'ammortizzazione a vista nella suola delle Air Max permette di vedere, oltre che sentire, l'elasticità a ogni passo. La nostra gamma di prodotti offre dettagli classici e le tecnologie più innovative di cui hai bisogno per muoverti in tutta semplicità.
Ammortizzazione rivoluzionaria
Ti basta guardare i lati delle Air Max 90 per avere un'idea della tecnologia che rende queste scarpe così confortevoli. Abbiamo aggiunto una camera d'aria per darti la sensazione di camminare sulle nuvole, senza però rinunciare alla leggerezza, così nulla potrà esserti d'intralcio. Grazie anche a un'intersuola in schiuma elastica, le Nike Air Max 90 forniscono l'ammortizzazione completa che ti serve per potenziare ogni falcata.
Tomaie resistenti
Le nostre scarpe sono progettate per durare. Ecco perché realizziamo le Air Max 90 con materiali resistenti, dandoti la sicurezza per spingerti oltre e polverizzare i tuoi obiettivi. Proponiamo modelli con mix di pelle, tessuto Ripstop e gomma, per un look a strati in grado di resistere alla prova del tempo. Ti alleni in giornate calde? Dai un'occhiata alle opzioni con fori sulle dita, ideati per aumentare il flusso d'aria intorno ai piedi e regalarti la traspirabilità indispensabile per gli allenamenti più intensi. Le classiche chiusure con lacci, inoltre, ti permettono di ottenere un fit perfetto e sicuro.
Modelli adatti a ogni guardaroba
La nuova generazione di Air Max 90 combina il DNA Nike e i design rétro con linee sofisticate e tonalità di colore moderne. Gli inserti cuciti danno un tocco resistente, con l'aggiunta di dettagli classici degli anni '90 per uno street style perfetto. Cerchi comfort e praticità? Scegli un paio di Nike Air Max 90 con linguetta sul tallone e design a foro aperto sulla linguetta anteriore per metterle e toglierle in modo semplice. Il collare morbido e imbottito rende poi le scarpe ancora più comode: l'ideale per non distrarti quando ti alleni. In più, sono disponibili taglie per ogni età, così tutti e tutte possono prendere parte all’avventura.
Non farti frenare dagli elementi atmosferici
Grazie alla versatilità delle Air Max 90, le condizioni atmosferiche non saranno un ostacolo ai tuoi allenamenti. Le suole in gomma con motivo a griglia forniscono un'eccezionale trazione e aderenza, così puoi camminare, correre e saltare velocemente senza perdere la concentrazione, anche sulle superfici più scivolose. Dai un'occhiata ai modelli con tomaie idrorepellenti, progettate per aiutarti a tenere i piedi asciutti. La pioggia non filtra neppure dai bordi, grazie all'imbottitura aderente attorno alle caviglie.
Un futuro migliore
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli le Nike Air Max 90 con l'etichetta Materiali sostenibili: indica che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Inoltre, dal 2008 produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.