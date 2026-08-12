Dai un tocco esclusivo ai tuoi look con le Nike Air Max 270
Ispirate alle iconiche Air Max 180 e Air Max 93, le Air Max 270 devono il nome ai 270 gradi della loro unità di ammortizzazione. Le 270 sono le prime scarpe Air pensate al 100% per l'uso quotidiano, senza rinunciare al rigore delle performance sportive. L'unione tra la grande unità Max Air e l'intersuola in schiuma a doppia densità le rende perfette per il movimento.
Inoltre, le calzature presentano una costruzione a stivaletto che include un rivestimento interno elasticizzato che avvolge e accompagna il piede, offrendo sostegno e traspirazione dove necessario. Il sistema di allacciatura asimmetrico delle Air Max 270 tiene ben saldo il piede durante la camminata. Scegli tra la vasta gamma di colori che valorizzano l'unità Max Air e arricchiscono il tuo stile urbano.
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