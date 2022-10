Mamba Mentality: ottimismo

Sia nel caso di Osaka, che insegue i titoli dello Slam a partire dalle due vittorie consecutive negli Stati Uniti e in Australia (2018-2019), sia in quello di Anthony Davis, il cui impegno con i Lakers è stato messo in pausa a causa delle ripercussioni dell'emergenza COVID-19 sul gioco, mantenere un atteggiamento ottimista non è stato sempre facile. Tuttavia, l'ottimismo non è un tratto passivo per atleti come questi, che hanno appreso la Mamba Mentality da Kobe in persona.



AD afferma che "l'ottimismo è molto presente negli sportivi in generale, per il semplice fatto che è nel loro interesse non essere mai giù di tono. Ci saranno sempre delle sfide. Ci saranno degli ostacoli e, se non sei ottimista, ti annienteranno." Naomi e AD lo dimostrano. Grazie al loro ottimismo, riescono a fare in modo che le sconfitte e gli ostacoli non intacchino il loro impegno costante sui rispettivi campi da gioco.