Mamba Mentality: passione

Non puoi ispirare generazioni di atleti senza passione. È la passione che imprime la Mamba Mentality in gran parte degli atleti attuali ed emergenti, mentre si dedicano a raggiungere il massimo. Cos'è la passione per gli altri atleti della Mamba Week?



Per Devin Booker, significa "dedicarsi ai propri obiettivi". Per Sabrina Ionescu, è "impegnarsi a imparare come raggiungere il massimo". Per Sydney Leroux, è "mantenere accesa quella fiamma che ti spinge a impegnarti al massimo, e farlo finché quella fiamma brucia". E per Jewell Loyd, è quando "non riesci a smettere di pensarci. La sento dentro di me perché quella passione è sempre in fermento".



È visibile in ciò che ogni atleta fa con tutto il cuore e l'entusiasmo dentro e fuori dal campo. Rendi orgoglioso Kobe e lascia che la tua passione ti porti a un livello superiore.