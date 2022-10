Ispira il coraggio nelle ragazze attraverso lo sport

Gli esperti affermano che le ragazze danno il meglio a livello fisico, mentale, emotivo e sociale quando hanno la possibilità di giocare. Tuttavia, ancora oggi, la percentuale delle ragazze che abbandonano lo sport è doppia rispetto a quella dei ragazzi. Nell'ambito della collaborazione di Nike con i partner e gli esperti della community per invertire questa tendenza, abbiamo creato la guida Come allenare le ragazze: una risorsa per aiutare i mentor a incoraggiare e supportare le giovani atlete.



Praticare sport comporta anche correre il rischio di sbagliare. Si è più vulnerabili quando si impara qualcosa di nuovo, si esegue un nuovo esercizio o si scommette su di sé per superare l'ultimo difensore. E anche se le ragazze vengono spesso elogiate e premiate per aver fatto qualcosa nel modo corretto, non capita lo stesso quando si cimentano in una nuova tecnica senza successo.



In un contesto sportivo, questo equivale a scoraggiare una ragazza dal provare qualcosa che non è sicura di saper fare. Ma se non corre mai il rischio, se evita di tuffarsi per prendere la palla o partecipa solo alle gare dove sa di poter competere, si perderà senz'altro delle incredibili esperienze.



Immagina una ragazza che prova un tiro anche quando non è sicura di segnare. O una che prova a nuotare a delfino anche se è più forte nello stile libero. Un'altra che, anche avendo subito otto gol dopo essere subentrata come portiere, si ricorderà solo del tiro che è riuscita a parare. Queste ragazze hanno imparato a essere coraggiose e questo, per loro, farà la differenza, sia nello sport, sia nella vita.



