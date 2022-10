Mamba Mentality: coraggio

Dopo sole due partite nel suo promettente campionato da matricola, Sabrina ha subito un grave infortunio alla caviglia che avrebbe destabilizzato chiunque. Recuperare non è mai facile. Tuttavia, la cestista ha canalizzato la Mamba Mentality del suo mentore per affrontare a testa alta le sue paure e tornare in campo.



Devin è stato coraggioso fin dall'inizio della sua carriera da cestista. Essendo una persona che non si lascia sfuggire un'opportunità, ha cercato di far assaggiare a Kobe la sua stessa medicina in occasione del loro primo scontro durante il suo campionato da matricola. Questo tratto della Mamba Mentality ha persino consentito a Devin di far parte, insieme a Kobe, degli unici sei giocatori che hanno totalizzato almeno 70 punti in una partita. Il suo coraggio lo ha reso possibile.